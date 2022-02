O atendimento é sempre no horário das 8 às 16 horas. - Jorge Ronald

Publicado 18/02/2022 10:20

RIO DAS OSTRAS - Uma boa notícia para quem deseja praticar esportes. A Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Subsecretaria de Esporte e Lazer, segue com inscrições abertas para todos os projetos esportivos, desenvolvidos em vários pontos do Município e que atendem a diversas faixas etárias.

As inscrições para todos os projetos podem ser feitas no Centro de Treinamento Gilson Zarour (CBF), localizado na Rua Elizeth Cardoso, s/n – Jardim Campomar (atrás do Fórum de Rio das Ostras), e também em todos os centros esportivos da Prefeitura de Rio das Ostras onde acontecem as aulas. O atendimento é sempre no horário das 8 às 16 horas.

“É hora de nossa população voltar a praticar esportes. Estamos entusiasmados com este novo momento e pensamos em oferecer uma programação voltada para toda a população rio- ostrense. O esporte é vida, é saúde, e só traz benefícios às pessoas. Vamos continuar seguindo todas as normas sanitárias e atendendo às determinações do pessoal da Saúde”, destaca Alberto Moreira Jorge, o Betinho, Assessor para o Esporte em Rio das Ostras.

Para se inscrever é necessário apresentar cópias da carteira de identidade ou certidão de nascimento e do RG do Responsável, comprovante de residência, declaração escolar (para menores de 18 anos), duas fotos 3×4 e atestado médico recente. Os menores devem realizar o cadastro acompanhados de um responsável. Maiores informações pelo telefone (22) 2771-2398.

CONFIRA TODOS OS PROJETOS ESPORTIVOS:

ESCOLA DE FUTEBOL

· ESTADIO EMÍLIA ROSA GUIMARÃES – MARILÉA

Fraldinha, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17

DE SEGUNDA A SEXTA, 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

·ESTÁDIO AMARO MOTA – PALMITAL

Fraldinha, Sub-11 e Sub 13

QUARTA E SEXTA , 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

· ESTÁDIO GILBERTO MENDONÇA – ROCHA LEÃO

Fraldinha, Sub-11 , Sub13, Sub-15 e Sub-17

TERÇA, QUINTA E SEXTA, 8H ÀS 12H / 13H ÀS 17H

· CENTRO DE TREINAMENTO GILSON ZAROUR – CBF

Fraldinha, Sub-11, Sub13, Sub-15 e Sub-17

SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA E SEXTA, 8H ÀS 12H / 13H ÀS 17H

· ESTÁDIO MUNICIPAL JULIANA C. VIANNA – OPERÁRIO

Fraldinha, Sub-11 e Sub13

TERÇA E QUINTA, 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

· UNIDADE ESPORTIVA CIDADE-BEIRA MAR (CIDADE PRAIANA)

Fraldinha, Sub-11 e Sub13

SEGUNDA E QUARTA , 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

· CAMPO SOCIETY HEITOR MANOEL PEREIRA – SERRAMAR

Fraldinha, Sub-11 e Sub13

SEGUNDA E QUINTA , 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

RIO DAS OSTRAS EM MOVIMENTO

A partir de 18 anos

· ESCOLA NILTON BALTHAZAR – MARILÉA

SEGUNDA E QUARTA, 19H ÀS 20H

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

SEGUNDA E QUARTA, 19H ÀS 20H

· ESTÁDIO AMARO MOTA – PALMITAL

TERÇA E QUINTA, 19H ÀS 20H

· MAR DO NORTE

SEGUNDA E SEXTA, 18H ÀS 19H

· CANTAGALO

SEGUNDA, 18H ÀS 19H

SEXTA, 17H30 ÀS 18H30 (PAULA ZUMBA)

· LIBERDADE (PRAÇA DO INÍCIO DA RUA BANGU)

QUARTA E SEXTA, DE 18H ÀS 19H

· ROCHA LEÃO

TERÇA E QUINTA, 18H ÀS 19H

· CIDADE PRAIANA (SOCIETY)

SEGUNDA E QUARTA, 17H ÀS 18H

· PRAIA DO ABRICÓ

SEGUNDA E QUARTA, 17H30 ÀS 18H30

· TERRA FIRME/ENSEADA (PRAIA)

TERÇA E QUINTA, 17H ÀS 18H

· MARIA TURRI (PARQUE DAS FLORES)

SEGUNDA E QUARTA, 19H ÀS 20H

· PRAÇA JOSÉ PEREIRA CÂMARA (CENTRO FIT DANCE)

TERÇA E QUINTA, 19H ÀS 20H E 20H ÀS 21H

BOM DIA

A partir de 18 anos

· PRAIA DO CENTRO

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA / 8H ÀS 9H

· PRAIA DE COSTAZUL

SEGUNDA, TERÇA E QUINTA / 8H ÀS 9H

· LAGOA DO IRIRI

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA / 8H ÀS 9H

· PRAIA DO BOSQUE – NUCLEO CIDADE PRAIANA

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA / 8H ÀS 9H

SORRIA

A partir de 18 anos

· PRAIA DO BOSQUE

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, 7H ÀS 8H

· PRAIA DO BOSQUE

SEGUNDA, 7H ÀS 8H, DE 8H ÀS 9H

QUARTA, 7H ÀS 8H E 8H ÀS 9H

TERÇA E QUINTA, 19H ÀS 20H

CIRCUITO FUNCIONAL

A partir de 18 anos

· PRAIA DE COSTAZUL

TERÇA E QUINTA / 9H30 ÀS 10H30 E 19H30 ÀS 20H30

· CAMPO SOCIETY HEITOR MANOEL PEREIRA – SERRAMAR

SEGUNDA E QUARTA / 17H ÀS 18H

· PRAIA DO BOSQUE

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, 9H30 ÀS 10H30

SEGUNDA E QUARTA, 7H ÀS 8H E DE 8H ÀS 9H

TERÇA E QUINTA, DE 19H ÀS 20H

ESCOLA DE CAPOEIRA

De 06 a 17 anos

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

SEGUNDA E QUARTA / 8H ÀS 11H e 14H ÀS 17H

· UNIDADE ESPORTIVA CIDADE-BEIRA MAR (CIDADE PRAIANA)

TERÇA E QUINTA , 8H ÀS 11H e de 14H ÀS 17H

· MAR DO NORTE

SEXTA , 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

ESCOLA DE SKATE

De 06 a 17 anos

· PRAÇA DO SKATE – SÃO CRISTOVÃO

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA , 8H ÀS 11H e de 14H ÀS 17H

· PRAÇA DO MARILÉA

TERÇA E QUINTA , 8H ÀS 11H e de 14H ÀS 17H

PARAESPORTE

Todas as idades

VOLEIBOL ADAPTADO

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

SEGUNDA, DE 9H30 ÀS 10H30 e de 13H30 ÀS 14H30

FUNCIONAL PARAESPORTE

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

SEGUNDA, DE 10H30 ÀS 11H30 e de 14H30 ÀS 16H

INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS AUTISTAS – GRAU ELEVADO

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

A partir de 18 anos

TERÇA E QUINTA, 8H ÀS 09H / 13H ÀS 14H

INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS AUTISTAS

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

TERÇA E QUINTA, 9H ÀS 10H / 14H ÀS 15H

INICIAÇÃO ESPORTIVA

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

TERÇA E QUINTA, 10H ÀS 11H / 15H ÀS 16H

BOCHA E DANÇA

· CENTRO ESPORTIVO CHICO LEITE

SEXTA, 8H ÀS 9H / 9H ÀS 10H

HIDRO PARAESPORTE

· PARQUE DA CIDADE

SEXTA, DE 13H ÀS 14H

PRAIA ACESSÍVEL

Voleibol adaptado, Peteca adaptada, Handebol adaptado, Iniciação esportiva e atividades diversas

· PRAIA DO CENTRO – PRAÇA DE SÃO PEDRO – FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

DE 8H ÀS 12H

NATAÇÃO PARAESPORTE

· PARQUE DA CIDADE

TERÇA E QUINTA, 17H30 ÀS 19H

SEXTA, DE 14H ÀS 15H, DE 15H ÀS 16H e de 16H às 17H

BASQUETE ADAPTADO

· ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AMERICA ABDALLA

SEGUNDA E QUARTA, DE 19H30 ÀS 21H



HIDROGINÁSTICA

A partir de 18 anos

· PARQUE DA CIDADE

TERÇA E QUINTA, 8H ÀS 10H, 15H ÀS 17H

NATAÇÃO – PRIMEIRA BRAÇADA

De 04 a 06 anos

· PARQUE DA CIDADE

TERÇA E QUINTA, 10 ÀS 10H40, 14H20 ÀS 15H

NATAÇÃO

De 07 a 10 anos

· PARQUE DA CIDADE

TERÇA E QUINTA, 10H40 ÀS 11H20, 14H40 ÀS 14H20

NATAÇÃO

De 11 a 14 anos

· PARQUE DA CIDADE

TERÇA E QUINTA, 11H20 ÀS 12H, 13H ÀS 13H40

ESCOLA DE JUDÔ

De 07 a 17 anos

· ESCOLA MUNICIPAL NILTON BALTHAZAR

TERÇA E QUINTA, 17H30 ÀS 19H

· UNIDADE ESPORTIVA CIDADE-BEIRA MAR (CIDADE PRAIANA)

SEGUNDA E QUARTA , 8H ÀS 11H, 17H ÀS 18H

ESCOLA DE JIU JITSU

· UNIDADE ESPORTIVA CIDADE-BEIRA MAR (CIDADE PRAIANA)

SEGUNDA, TERÇA E QUINTA, 18H ÀS 22H

06 A 09 ANOS – TERÇA E QUINTA, 08H30 ÀS 09H30, 13H30 ÀS 14H30

10 A 13 ANOS – TERÇA E QUINTA, 09H30 ÀS 10H30 , 14H30 ÀS 15H30

14 A 17 ANOS – TERÇA E QUINTA, 10H30 ÀS 11H30, 15H30 ÀS 16H30



ZUMBA

· PRAIA DO BOSQUE

TERÇA E QUINTA, 08H30H ÀS 09H30

· E.M. NILTON BALTHAZAR

TERÇA E QUINTA, 19H30 ÀS 20H30

· E.M. SEBASTIÃO LOUBACH (CIDADE PRAIANA)

SEGUNDA E QUARTA , 19H ÀS 20H

· E.M. PROFESSORA AMERICA ABDALLA

TERÇA E QUINTA , 17H30 ÀS 18H30

· ESCOLA MUNICIPAL PADRE DILSON

SEGUNDA E QUARTA , 17H30 ÀS 18H30

ESCOLA DE STAND UP PADDLE

De 12 a 17 anos

· PRAIA DO IATE

SEGUNDA E QUARTA, 09H30 ÀS 11H30 / 14H ÀS 16H

ESCOLA DE FUTEVOLEI

De 7 a 17 anos

· PRAIA DO BOSQUE

SEGUNDA, 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

MUAY THAI

De 6 a 17 anos

· ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RECANTO

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA, 8H ÀS 11H / 14H ÀS 17H

FUTSAL

De 6 a 17 anos

· QUADRA DAS CASINHAS (CIDADE PRAIANA)

TERÇA E QUINTA, 09H30 ÀS 11H30 / 14H ÀS 16H

· QUADRA CLAUDIO RIBEIRO

QUARTA, 15H ÀS 17H

SEXTA, 09H30 ÀS 11H30 e 15H ÀS 17H

TÊNIS DE QUADRA

De 6 a 17 anos

TERÇA E QUINTA, 18H30 ÀS 19H30