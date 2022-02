Proeis apreende grande quantidade de cocaína em Rio das Ostras

O suspeito e as drogas foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP) - Letycia Rocha

RIO DAS OSTRAS - Os policiais em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), nesta quinta-feira (17), apreenderam 542 pinos de R$7 e 183 pinos de R$10, ambos de cocaína. Um homem foi preso.

A equipe de serviço recebeu informações de que um homem em uma bicicleta estaria traficando na rua Vinícius de Moraes, na localidade do Recanto. O rapaz estava comercializando as drogas e usava um terreno baldio, na mesma rua, como depósito das drogas.

Os agentes foram ao local e realizaram a abordagem ao suspeito. Na busca pelas drogas, os policiais encontraram uma farta quantidade de material entorpecente. Nas embalagens foram identificadas siglas de uma facção criminosa.

“O trabalho não pode parar. A responsabilidade e a integridade deve ser um compromisso diário com a Segurança Pública em nosso Município. Continuaremos, cada vez mais empenhados, a combater o tráfico de drogas com afinco”, declarou Cosme Moreira, coordenador do Proeis na Cidade.

O suspeito e as drogas foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras (128ª DP) para que as autoridades competentes realizassem as medidas cabíveis.