A secretária de Rio das Ostras e o presidente do Sindicomércio local (ao Centro) receberam um troféu de participação da edição 2022 do Sesc Verão Foto - Divulgação

A secretária de Rio das Ostras e o presidente do Sindicomércio local (ao Centro) receberam um troféu de participação da edição 2022 do Sesc Verão FotoDivulgação

Publicado 22/02/2022 22:58

Rio das Ostras - Prefeitos, secretários municipais, presidentes de sindicatos e atletas participaram do encerramento do Projeto Sesc Verão 2022, na segunda-feira, 21 de fevereiro, na sede da Fecomércio RJ, no Rio. Rio das Ostras foi representada pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, os subsecretários Igor Pessanha e Lara Velho, a assistente Carla Ennes, além do presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres.



A cerimônia de encerramento teve a presença do presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, e da diretora regional do Sesc, Regina Pinho, além dos craques do vôlei Bernardinho e Giovane Gávio, e da natação Patrícia Amorim, embaixadores do projeto.

As equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e do Sesc Nova Friburgo comemoraram o sucesso do evento em Rio das Ostras Divulgação

Rio das Ostras recebeu, juntamente com outros 14 municípios do Estado, um troféu de participação da edição 2022, marcada pela retomada das atividades presenciais do Sesc RJ voltadas para o lazer, bem-estar e qualidade de vida da população.O presidente da Fecomércio RJ, Antonio Queiroz, destacou a parceria com os sindicatos e com o poder público para a realização do Sesc Verão deste ano. A secretária de Rio das Ostras, Aurora Siqueira, que estava representando o prefeito Marcelino Borba, também ressaltou a importância da parceria com o Sindicato Patronal do Comércio Varejista local. “Rio das Ostras só vem ganhando com a parceria com o Sindicomércio, na pessoa do presidente, Marcelo Ayres, que não mede esforços para ajudar a realizar projetos importantíssimos para o desenvolvimento econômico do Município”.A secretária Aurora, juntamente com Marcelo Ayres, aproveitou o encontro com o presidente da Fecomércio para entregar o projeto do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival 2022, o maior evento turístico da Cidade, que durante as últimas edições contou com a parceria do Sesc RJ. “Depois que recebermos a confirmação da edição 2023 do Sesc Verão no Município, o presidente Antônio Queiroz disse que o Festival de Jazz já é um evento que foi abraçado pelo Sesc e que, com certeza, poderemos contar com a parceria para este ano”, contou.Durante quatro finais de semana, a população de Rio das Ostras pôde contar com uma ampla programação gratuita do Sesc Verão, destinada a toda a família, repleta de atrações musicais, práticas esportivas e diversas atividades educativas.