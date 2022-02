Doações não param de chegar - Divulgação

Doações não param de chegarDivulgação

Publicado 23/02/2022 07:00

Rio das Ostras - A Campanha de Doação promovida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc) para as famílias que foram afetadas pela tragédia ocorrida em Petrópolis continua com força total. As pessoas podem doar alimentos não perecíveis, água, material de higiene e roupas. Essas doações devem ser entregues na Casa de Cultura Bento Costa Jr, no Centro, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. São muitas famílias que precisam da ajuda de todos.

Graças a solidariedade das pessoas, a Fundação já encaminhou para as vítimas cerca de meia tonelada de alimentos, água e material de higiene, além de milhares de peças de roupa.

TRAGÉDIA – A contribuição das pessoas nesse momento é muito importante para amenizar as dificuldades enfrentadas pelos que foram atingidos por esse que é considerado o maior desastre natural, ligado às chuvas, em Petrópolis. Cerca de 110 pessoas estão desaparecidas e aproximadamente 1000 estão desalojadas ou desabrigadas. O número de óbitos já passa de 180. O último acidente na Cidade Imperial ocorreu no dia 5 de fevereiro de 1988.