Do dia 1º de março até sexta-feira (4), cerca de 5 criminosos foram presos em flagrante, a maioria por associação ao crime de tráfico de drogasDivulgação

Publicado 05/03/2022 20:45 | Atualizado 05/03/2022 20:57

Rio das Ostras - O mês de março começou intenso para as equipes policiais de Rio das Ostras, município da Região dos Lagos do RJ. Do dia 1º até ontem, sexta-feira (4), cerca de 5 criminosos foram presos em flagrante, a maioria por associação ao crime de tráfico de drogas.

Nesta sexta (4), por volta das 18:30h, a 4ª CIA do 32º Batalhão da Polícia Militar (32º BPM), apreendeu 15 mariolas de maconha, 23 pinos de cocaína de R$ 15,00 e R$ 93 em espécie, no Palmital, bairro que faz divisa entre Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.

De acordo com a PM, policiais estavam em patrulhamento por um ponto de tráfico já conhecido, na Estrada Velha de Rio Dourado, nº 280 - Loja B, quando um elemento em atitude suspeita tentou se desfazer de uma sacola ao avistar a viatura. A sacola foi encontrada pela guarnição e continha material entorpecente. O homem, de 29 anos tentou fugir, mas também foi capturado.

O meliante, vulgo 'boca mucha', já possuía uma anotação criminal por tráfico de drogas e de imediato confessou que estava traficando. Diante dos fatos, o acusado foi encaminhados à 128ª DP, permanecendo preso e todo o material apreendido. Ninguém ficou ferido.

Na quinta (3), por volta das 14h, a Polícia causou um prejuízo de mais de 10 mil reais ao tráfico, desta vez na Rua Novo Horizonte, no bairro Âncora. Segundo o boletim de ocorrência do 32º BPM, a guarnição em patrulhamento abordou um jovem de 20 anos em atitude suspeita. Com ele foi encontrado um caderno com anotações do tráfico de drogas. Os policiais fizeram buscas em terrenos próximos da abordagem e acharam duas sacolas contendo 10 cargas de pó de R$ 20,00 e mais um caderno do tráfico.

O acusado, cuja identidade não foi revelada, já tinha uma anotação criminal por furto. Diante dos fatos, o meliante foi encaminhado à 128ª DP (Rio das Ostras), onde permaneceu preso.

Já na quarta-feira (2), outro 'garoto do tráfico' tentou fugir e jogar as drogas fora ao avistar a viatura policial. Sem sucesso, o indivíduo, de 19 anos, foi alcançado pelos policiais, por volta das 14:30h na Rua Santa Catarina com Travessa Luiz Ribeiro, próximo ao depósito de bebidas S.O.S, no bairro Cidade Praiana.

De acordo com a PM, foi encontrado com o jovem, R$ 60,00 em espécie. A guarnição atestou que na sacola dispensada pelo acusado, continha 46 pinos de cocaína de R$ 20. De imediato, o elemento confessou estar traficando e colaborou dizendo que havia outra carga em sua residência.

Ainda segundo a Polícia, a guarnição procedeu ao local da residência, sendo recebido pelo padrasto da namorada do acusado, responsável pelo imóvel. Na casa, outra sacola contendo mais 46 pinos de cocaína e R$ 15,00 em espécie foi encontrada embaixo do sofá.

As guarnições procederam para a 128ª DP (Rio das Ostras), onde o acusado permaneceu preso por tráfico de drogas e todo o material entorpecente foi apreendido.

Na terça-feira de Carnaval, primeiro dia do mês, um individuo de 21 anos, estava no meio da multidão de CostaZul, às 3h da manhã, com 3 buchas de maconha entre os dedos oferecendo ao público. Ao ser observado pela Polícia, tentou fugir correndo e caiu em seguida, sendo alcançado pelos agentes, carregava uma bolsa com farto material entorpecente.

Segundo a ocorrência da PM, após a abordagem, verificou-se que dentro da bolsa haviam 55 buchas de maconha de R$ 20,00, 42 pinos de cocaína de R$ 10,00, 6 pinos de cocaína de R$ 20,00, 3 pinos de R$ 50,00 e R$ 170,00 em espécie. Diante dos fatos, a equipe procedeu com o meliante à 128ª DP. Após apreciação da autoridade policial, o acusado permaneceu preso e todo material apreendido.



Na manhã do mesmo dia (1/3), por volta das 9h, a ocorrência foi de um furto de veículo. A equipe Meta Verde lll do 32º BPM prendeu um assaltante que confessou ter roubado um veículo em Itaperuna, que seria utilizado para transportar integrantes da facção CV da comunidade Âncora para o Rio de Janeiro.

A Polícia Militar informou que, em patrulhamento na Rua Vinicius de Moraes, no bairro Recanto, a guarnição abordou um indivíduo, de 23 anos (qual já possuía histórico na criminalidade, com anotações criminais por tráfico de drogas, furto, roubo e porte de arma branca), conduzindo um carro Honda/HR de cor branca.

Diante dos fatos, ao proceder para a 128ª DP (Rio das Ostras), o meliante confessou que praticou o furto do automóvel e foi para o município de Rio das Ostras, onde cometeria mais delitos do mesmo tipo. Foi constatado que o referido veículo, pertencia a um policial militar lotado no 29°BPM (Itaperuna), furtado na madrugada. O criminoso foi autuado no Art.155 e permaneceu preso.