Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, fez um pronunciamento na WEB Rádio MegaMix, no mês de fevereiro, que faria o pagamento do abono, no valor de R$ 3.500,00 para todos os servidores de apoio que atuam na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, até o final do mês (de fevereiro) ou no mais tardar no "meado do mês de março".

Na entrevista, Marcelino afirmou ainda que, “dinheiro não era o problema”, pois estava tudo em caixa e que faria uma folha complementar pois, "a valorização do servidor é importante em sua gestão”.

No entanto, até a manhã desta terça-feira (22), os servidores ainda não receberam. Nas redes sociais, alguns funcionários públicos cobram a promessa do prefeito.



De acordo com profissionais que atuam na Prefeitura, há especulações que este dinheiro não será pago, ou que talvez, só será acertado no dia 1º de maio. O fato é que os profissionais que atuam no apoio da Secretaria da Educação estão esperançosos com este abono para quitar dívidas.

Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras informou ao O Dia que, "a Secretaria de Educação de Rio das Ostras está finalizando os trâmites processuais necessários para encaminhar à Câmara Municipal o Projeto de Lei que garante o abono aos servidores de apoio que atuam na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer". E que, "em breve, a questão será solucionada e o pagamento do abono será creditado aos servidores". O executivo riostrense não forneceu uma previsão para tais pagamentos.