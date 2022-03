Os ingressos estão disponíveis para venda através do Instagram oficial das Florroseiras @asflorroseiras e do Soul das Casa @souldacasa - Divulgação

Os ingressos estão disponíveis para venda através do Instagram oficial das Florroseiras @asflorroseiras e do Soul das Casa @souldacasaDivulgação

Publicado 24/03/2022 09:52

Rio das Ostras - “Festa no Cangaço” é o próximo show do projeto Soul da Casa, no Teatro Popular de Rio das Ostras. A dupla “As Florroseiras”, comandada pelas irmãs Fabiana e Fabíola Garcia, traz o universo do sertão brasileiro de Lampião e Maria Bonita por meio de clássicos do cancioneiro nordestino com intervenções poéticas entre as canções. O show é nesta quinta, dia 24, às 20h, com ingressos a R$ 15 (meia/antecipado) e R$ 30 (inteira).

No repertório, “As Florroseiras” trazem Feira de Mangaio, Lamento Sertanejo, Carcará, Sanfona Sentida. Homenageiam suas referências musicais, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Jackson do Pandeiro, Marinês e Elba Ramalho.

“É um momento para vivenciarmos um pouco a cultura do sertão nordestino através de poesias e canções. O cangaço foi marcado por muitas lutas e os cangaceiros eram vistos por alguns como bandidos e por muitos outros como heróis. Mas em meio a batalhas, faziam noites de festas e a guerra parecia deixar de existir, pois naquele momento as músicas, as danças e as brincadeiras faziam daquele bando pessoas simples e felizes que voltavam a sorrir”, explicou Fabiana Garcia.

As irmãs trazem na banda Maurício Libardi Jr, no teclado; Juninho Percussão, na bateria; e Isabela Alhadas, na Zabumba.

Os ingressos estão disponíveis para venda através do Instagram oficial das Florroseiras @asflorroseiras e do Soul das Casa @souldacasa. Também podem ser adquiridos por pix pelo número telefônico (22) 98139-4937. Em seguida, é preciso enviar o comprovante com o nome completo para o mesmo número via WhatsApp.