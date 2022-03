O prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, o governador Claudio Castro, o deputado Pedro Ricardo e outras autoridades participaram da inauguração da Faetec e do Polo da Fundação Cecierj na cidade - Divulgação/Nana Magalhães

Publicado 24/03/2022 10:46 | Atualizado 24/03/2022 10:49

Rio das Ostras - O município de Rio das Ostras recebeu nesta quarta-feira (23), o Governador Claudio Castro, o Deputado Pedro Ricardo e outras autoridades na inauguração da Faetec e do Polo da Fundação Cecierj na cidade.

A Faetec utiliza as instalações do Centro Municipal de Qualificação Profissional, localizado na Zona Especial de Negócios, dentro de uma parceria firmada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Prefeitura de Rio das Ostras.



No espaço, a população terá acesso a serviços ofertados pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro- Cecierj, que abrigará o 38º Polo Cecierj/Cederj do Estado.

Para o presidente da Faetec, João Carrilho, a inauguração da unidade de ensino de Rio das Ostras trará importante reforço na qualificação técnica dos jovens, especialmente neste período pós-pandemia, onde a formação profissional é ainda mais exigida pelo mercado de trabalho.



“ O jovem que não possui uma qualificação técnica encontra mais dificuldades de alcançar o tão sonhado emprego quando chega ao mercado de trabalho” destacou.

Para o governador Cláudio Castro, a união dos esforços das equipes da Prefeitura e do Governo do Estado foram fundamentais para que a nova unidade da Faetec fosse disponibilizada de forma tão ágil.



“O que tem sido construído hoje é a consolidação do nosso compromisso com o povo do Estado do Rio. Este novo momento do Rio de Janeiro envolve reconstruir o Estado, trazendo mais qualificação e mais emprego para nossa população. O Rio de Janeiro tem um plano de desenvolvimento da ordem de R$ 17 bilhões, pensado sob um grande projeto apresentado pela Firjan para o desenvolvimento regional, e ouvindo cada prefeito do Estado”, disse Castro.

Após passar por Rio das Ostras, o Governador Claudio Castro e o Deputado Pedro Ricardo percorreram outros municípios da região. Passando pelo lançamento das obras da RJ-102, no Trevo de Campos Novos, em Búzios e pela ordem de início das obras do Batalhão da Polícia Militar de Cabo Frio.



“É muito gratificante participar do pontapé inicial de várias benfeitorias para a Região dos Lagos. A parceria entre as prefeituras e o Governo do Estado está cada dia mais consolidada e nós, Deputados representantes da região, não podemos deixar isso passar batido. Temos que estar sempre presentes, cobrando e fiscalizando esse trabalho realizado na Região dos Lagos e Costa do Sol”, declarou Pedro Ricardo.



Na parte da tarde as autoridades foram ainda, ao município de Iguaba Grande, onde foi afirmado o início das obras de construção do Teatro Municipal e da revitalização da Praça da Estação Ferroviária, além de uma visita ao Colégio Cívico Militar de Arraial do Cabo e da Inauguração do Mirante da Prainha.