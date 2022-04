O Sesc Rio confirmou participação no Rio das Ostras Jazz e Blues Festival - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 27/04/2022 12:31 | Atualizado 27/04/2022 12:32

Rio das Ostras - O Rio das Ostras Jazz & Blues é um dos melhores eventos do gênero do Brasil, segundo a mídia especializada, colocando o Município em destaque em todo mundo pela produção da boa música. O Sesc Rio confirmou sua participação na 18ª edição do evento, previsto para o feriadão de Corpus Christi, entre 16 e 19 de junho.

No início de abril, o presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Marcelo Ayres, se reuniu com o presidente do Sesc Rio, Antônio Florêncio de Queiroz Junior e a subsecretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Lara Velho e ratificar a participação do Sesc na próxima edição do Festival.

Ficou acordado entre os presidentes que, mais uma vez, o Sesc-RJ participará, apresentando o evento de Rio das Ostras, que passará a integrar o novo Projeto Circuito SESC de Jazz e Blues, que terá festivais em diversas cidades do Estado.

Na oportunidade, Marcelo Ayres reiterou a importância da participação do Sesc-RJ no evento. “É um dos eventos mais importantes para a economia da Cidade, extremamente necessário ao empresariado e com um grande apelo social, uma vez que o Programa ‘Mesa Brasil’ do Sesc Rio participa ativamente com a arrecadação de alimentos, exercendo assim a função social da Entidade”, contou.

Segundo Marcelo Ayres, a participação do Sesc-RJ está totalmente alinhada com os objetivos do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. “O evento privilegia os setores hoteleiro e de gastronomia, além do comércio varejista, uma vez que a cidade tem um aumento expressivo de turistas neste período, que injetam recursos na Cidade, além de angariar alimentos que são doados às instituições filantrópicas de Rio das Ostras”, concluiu.