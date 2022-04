Dupla foi capturada em Rio das Ostras-RJ, por agentes da 121ª DP durante operação 'Castelo de Areia', deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais - Divulgação/Polícia Civil

Dupla foi capturada em Rio das Ostras-RJ, por agentes da 121ª DP durante operação 'Castelo de Areia', deflagrada pela Polícia Civil de Minas GeraisDivulgação/Polícia Civil

Publicado 27/04/2022 15:22 | Atualizado 27/04/2022 15:26

Rio das Ostras - A Operação Castelo de Areia da Polícia Civil deflagrada na manhã desta quarta-feira (27) nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, prendeu em Rio das Ostras, duas mulheres, identificadas como Keyla Soares Silva e Caroline Roberta de Oliveira Medeiros, acusadas de lavar dinheiro para uma organização criminosa.

Agentes da 121ª Delegacia de Polícia de Casimiro de Abreu (121ª DP), coordenados pelo delegado titular Roberto Ramos, capturaram a dupla em suas residências. O objetivo da operação é cumprir 15 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão.



Durante as investigações, foi evidenciado que uma organização criminosa, que atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, possuía 'membros' dentro da segurança pública e no sistema bancário, facilitando as ações. No inquérito, foi sequestrada uma chácara avaliada em R$ 1 milhão, além de carros de luxo apreendidos no valor de R$ 340 mil.



Entre os investigados, se encontram um funcionário do Banco do Brasil, um policial militar, um ex-agente penitenciário, além de duas pessoas já em reclusão no presídio de Muriaé, em Minas Gerais.



Durante a apuração, foram apreendidos ainda R$ 79 mil em espécie, além de drogas, balança de precisão, entre outros materiais. A operação contou com o apoio de 36 policiais civis e aeronave da Coordenação Aerotática da Polícia Civil de Minas Gerais, além do apoio da PCERJ.