Cantor, compositor, instrumentista, arranjador, professor e animador cultural são apenas algumas das facetas de Bomfim Rodriguez - Divulgação

Publicado 27/04/2022 23:10

Rio das Ostras - O Teatro Popular de Rio das Ostras apresenta nesta quinta, dia 28, a partir das 20h, o show “Tudo é Jazz!”, com o artista Bomfim Rodriguez, encerrando a programação do mês de abril. No show, o músico vai apresentar clássicos da Música Popular Brasileira alinhados em uma versão mais próxima do estilo tradicional americano, nascido em Nova Orleans, entre 1890 e 1910, provando que tudo pode virar jazz.

Cantor, compositor, instrumentista, arranjador, professor e animador cultural são apenas algumas das facetas de Bomfim Rodriguez, que se diz apaixonado pela música desde que se entende por gente.

Aos 16 anos, por influência de amigos que já tocavam, acabou descobrindo o que viria a ser o seu destino. Com 18, já se apresentava pelos melhores bares e restaurantes da Cidade e nessa época teve uma passagem pelo Rio de Janeiro, onde conseguiu entrar no Conservatório Brasileiro de Música e se profissionalizar enquanto também trabalhava tocando e fazendo a sonoplastia de um canal no YouTube chamado Mistura Baixada.

“Quando morava no Rio na mesma época abri uma escola especializada em Educação Infantil chamada Club Circus, onde pude abranger meu trabalho para esse novo tipo de público também”, Bomfim conta. De volta à Rio das Ostras, o artista segue se apresentando em vários pontos na Cidade, oferecendo aulas particulares de música (instrumento e canto, arranjo e preparatório para faculdade).

Em seu currículo contam participações em diversos festivais, como o de Frutos do Mar e o Festival da Composição, no qual sua música foi uma das dez finalistas. Também fez apresentações no Teatro Popular de Rio das Ostras; no Sesc Verão e no Parque dos Pássaros, nos eventos Natureza e Arte e no Encontro da Primavera.

PROGRAMAÇÃO – A programação de abril começou com a cantora Micha fazendo um Tributo a Cássia Eller, teve também o show em homenagem ao poeta Marco Jabu e está terminando com o jazz de Bomfim Rodrigues. O show Indie Caiçara, de Ivo Vargas, que seria no dia 14, foi transferido para o mês de maio. Todas as apresentações acontecem sempre às quintas-feiras, a partir das 20h. Os ingressos custam R$30 (inteira) ou R$ 15 (meia). O Teatro Popular fica na Avenida Amazonas, s/nº, no Centro de Rio das Ostras.