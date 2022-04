Após ser reanimada com os primeiros socorros, a criança foi levada ao Hospital Municipal de Rio das Ostras para supervisão médica - Divulgação/PM

Após ser reanimada com os primeiros socorros, a criança foi levada ao Hospital Municipal de Rio das Ostras para supervisão médicaDivulgação/PM

Publicado 28/04/2022 06:13

Rio das Ostras - Policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar (32ºBPM) salvaram um bebê que tinha se engasgado com leite, nesta sexta-feira (22), em Rio das Ostras.



De acordo com a ocorrência policial, o bebê já apresentava poucos sinais vitais, estava roxo e gelado quando os agentes foram abordados por um homem que desembarcou de um carro pedindo socorro com a filha no colo.



Dentro da viatura, os agentes fizeram a manobra de Heimlich, onde conseguiram reanimar a bebê, ainda no caminho do hospital.



Após ser reanimada com os primeiros socorros, a criança foi levada ao Hospital Municipal de Rio das Ostras para supervisão médica e passa bem.