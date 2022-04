O investimento na infraestrutura é super importante para que mais empresas se aloquem no município, gerando mais empregos, renda e desenvolvimento", afirmou Castro - Divulgação/Glauber Carvalho

Publicado 28/04/2022 17:52

Rio das Ostras - O município de Rio das Ostras recebeu no início da tarde desta quinta-feira (28) a visita do Governador Cláudio Castro e do secretário de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), Rogério Brandi para a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica de obras que darão mais qualidade de vida à população riostrense.



Entre as obras contempladas no projeto do governo estão: Saneamento, Drenagem e Pavimentação Asfáltica das ruas da localidade Village; Construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI e a continuidade da obra do Colégio Estadual Mauricio Medeiros de Alvarenga, paralisada há mais de 6 anos, segundo o governador.

“O investimento na infraestrutura é super importante para que mais empresas se aloquem no município, gerando mais empregos, renda e desenvolvimento”, afirmou Castro. Acrescentando que, todos os avanços da sua gestão, só foi possível realizar com a união e apoio do Governo Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e prefeitos.



“Assumimos o governo com 6,2 bilhões de déficit. O que antes parecia impossível, está sendo feito. Conseguimos recuperar a economia, desburocratizar o licenciamento e incentivar a empregabilidade. Consequência disso, foram as 73 mil novas empresas abertas no RJ, em 2021. Fomos o 3º estado que mais gerou empregos, no ano passado. A população está percebendo esse avanço e estou sendo recebido nas ruas com carinho e reconhecimento do povo, seja no interior, nos eventos do Rio ou na Baixada”, disse Castro.



O presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa, deputado Max Lemos e o deputado Dr. Serginho - considerado padrinho da cidade -, segundo o prefeito Marcelino, também discursaram no evento.



“Neste primeiro momento será investido mais de 60 milhões em obras públicas em Rio das Ostras. Além dos novos projetos, nosso objetivo é retomar as obras paradas. Quando se trabalha sério, em união e fecha o ralo da corrupção, as coisas acontecem. É um novo Rio de Janeiro”, ressaltou Lemos, que já foi secretário de Obras do Estado.

Já Dr. Serginho comentou que Rio das Ostras tem um grande potencial econômico por reunir turismo e exploração do petróleo. “Com as obras de infraestrutura a tendência é gerar empregos, e com a qualificação de mão de obra o objetivo é que os empregos gerados fiquem em Rio das Ostras. Por isso, estamos trazendo a Faetec com o segmento offshore”, frisou.



Para o prefeito de Rio das Ostras, Marcelino da Farmácia, os esforços municipais estão alinhados com o estadual:



“Meu objetivo é que a cidade fique ainda mais organizada, saneada e os servidores públicos com a autoestima recuperada. O município também fará obras nos bairros Enseada e Terra Firme, com recursos próprios. Meu sentimento é de apoio e gratidão ao governador”, anunciou.

Em nome da base do prefeito, o presidente da Câmara do Vereadores, Maurício BM falou que, toda parceria é bem-vinda. “É importante esse olhar do governador com o interior. A população paga seus impostos e precisa que esses investimentos retornem com obras, dignidade e qualidade de vida”, ponderou.

A cerimônia também contou com a presença do vice-prefeito Dr. Luiz, do ex-prefeito Sabino, dos secretários municipais e vereadores.