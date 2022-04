Responsaveis devem levar criancas entre 6 meses e 5 anos incompletos - Divulgação/Celso Avila

Responsaveis devem levar criancas entre 6 meses e 5 anos incompletosDivulgação/Celso Avila

Publicado 28/04/2022 08:00

Rio das Ostras - Neste sábado, 30 de abril, Rio das Ostras promove o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e Sarampo. O público-alvo são as crianças, de 6 meses até 5 anos incompletos (4 anos,11 meses e 29 dias). As unidades estarão abertas das 8h às 17h para atender a população.

Para receber a vacina, é necessário apresentar a caderneta de vacina, cartão do SUS ou CPF da criança.

GRUPOS – Pessoas a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde (grupos já contemplados na primeira fase da Campanha, que começou dia 4 de abril) também poderão procurar as unidades de saúde no sábado para serem imunizados, caso não tenham se vacinado durante a primeira etapa da campanha.

LOCAIS DE VACINAÇÃO – Serão locais de vacinação no Dia D: Clínica da Família, no Âncora; Estratégia de Saúde da Família - ESF Âncora; ESF Claudio Ribeiro; Unidade Básica de Saúde Jardim Mariléa; ESF Dona Edimeia, em Nova Esperança; ESF Nova Cidade; ESF Operário; ESF Recanto; ESF Cidade Praiana; ESF Mar do Norte; ESF Cantagalo e ESF Rocha Leão.

Somente o SAE (Serviço de Assistência Especializada) não estará aberto no sábado para vacinação.

CAMPANHA - Nesta semana, Rio das Ostras segue vacinando contra a Gripe idosos a partir de 60 anos. Os profissionais de saúde com 18 anos ou mais devem buscar os postos para se imunizar também contra o Sarampo, além de se proteger da Influenza. O atendimento nos postos acontece das 13h às 16h, de segunda a sexta.