Em função dos novos empreendimentos no município, a Naturgy está investindo mais de R$ 10 milhões na obra do gasoduto e R$ 300 milhões na expansão e renovação de sua rede em todo estadoDivulgação

Rio das Ostras - A capacidade de fornecimento de gás em Rio das Ostras será triplicada até o final do ano. A informação foi dada esta semana à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais pela Naturgy, empresa de distribuição de gás canalizado, que finaliza um gasoduto de 8,5 quilômetros para beneficiar também as cidades de Casimiro de Abreu e Rio Dourado. O projeto vai propiciar ainda o abastecimento de novos postos de GNV na região.

– Rio das Ostras tem hoje uma economia estruturada e um PIB per capita equivalente à cidade do Rio de Janeiro. O município vem crescendo ainda por conta de obras de infraestrutura, da exploração de petróleo e gás na Bacia de Campos, e da chegada de grandes empreendimentos, que se traduzem em empregos e renda para a população – afirma o governador Cláudio Castro.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho, lembra que Rio das Ostras é um dos municípios com maior crescimento populacional e econômico do Brasil, segundo o IBGE.

– Nos últimos dez anos, a população do município cresceu mais de 50%, daí a necessidade de ampliação da infraestrutura de atendimento à população e aos empreendimentos da região, cuja perspectiva de crescimento é grande – diz Coelho.

Em função dos novos empreendimentos no município, a Naturgy está investindo mais de R$ 10 milhões na obra do gasoduto e R$ 300 milhões na expansão e renovação de sua rede em todo estado, até o final de 2022, como anunciou a presidente da empresa, Katia Repsold, ao secretário Cássio Coelho.

– Com isso, estamos reafirmando o compromisso da Naturgy com o estado – ressaltou a executiva.

Um dos empreendimentos atualmente em desenvolvimento, o Shopping Plaza Rio das Ostras, que integrará o primeiro bairro planejado da cidade, tem investimento privado de R$ 100 milhões e irá gerar milhares de oportunidades de trabalho na região durante o período de construção, que começou em dezembro passado e deve estar concluído em novembro de 2023. Depois de inaugurado, a estimativa é que gere cerca de mil empregos contínuos.

– O bairro planejado está projetado para contar com Shopping Center (em obra), Atacadão (em operação), loja de material de construção, Centro de lojas de móveis e decoração (Casa & Design), Hotel, Posto de Combustível, Hospital, Escola, Centro poliesportivo, Auto Center, Garden, Loteamentos Residenciais Horizontais e Incorporações Residenciais Verticais – afirma o sócio do Shopping Plaza Rio das Ostras e presidente da Sinal Business, empresa idealizadora do empreendimento, Rafael Bousquet.



Segundo o empresário, a estimativa total de investimentos, apenas na primeira fase do empreendimento, é de mais de R$ 300 milhões.