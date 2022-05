Durante o vídeo, várias fotos, clicadas no mesmo ângulo, dão um tom de animação com a sensação de "vida" entre os personagens registrados - Divulgação/Jorge Ronald

Durante o vídeo, várias fotos, clicadas no mesmo ângulo, dão um tom de animação com a sensação de "vida" entre os personagens registradosDivulgação/Jorge Ronald

Publicado 12/05/2022 11:51

Rio das Ostras - A 17ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival marcou o retorno das atividades artísticas, culturais e turísticas do Município na pós-vacinação contra a Covid-19. A volta dos grandes nomes internacionais do gênero e do público, que precisou observar os protocolos sanitários, foi cenário de observação e clique do fotógrafo Jorge Ronald, que registrou detalhes desta edição diferente e preparou a exposição “Rio das Ostras: Capital do Jazz e do Blues”.

A mostra começa na terça, 17 de maio e fica aberta, gratuitamente ao público, até 22 de junho, durante a 18ª edição do evento. As fotos serão exibidas em um vídeo, que ganha vida por meio de trilha sonora e uma narração contando a história do Festival que destacou Rio das Ostras para todo o Brasil ao longo de duas décadas. A exposição ficará na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, no Centro de Rio das Ostras.

Durante o vídeo, várias fotos, clicadas no mesmo ângulo, dão um tom de animação com a sensação de “vida” entre os personagens registrados. A exibição em televisor alterna entre imagens e informações técnicas com números e dados que elevaram o sucesso do Festival durante todas as edições.

A mostra “Rio das Ostras: Capital do Jazz e do Blues” tem a curadoria da Events Produtora pela jornalista Valéria Pinheiro, e a assessoria de imprensa de Bruno Pirozi. A Exposição faz parte do projeto Cultura nas Redes 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

JORGE RONALD – O fotógrafo Jorge Ronald trabalhou em quase todas as edições do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e tem uma história de registro da Cidade intimamente ligada à emancipação político-administrativa do Município. Tem quase 30 anos de profissão, sendo 25 como servidor público na Assessoria de Comunicação.

“Costumo dizer que a fotografia me escolheu. E foram muitos amigos conquistados durante este período. Eu só tenho que agradecer e convidar as pessoas para apreciarem meu acervo da última edição do ROJ&B, que separei com muito cuidado e respeito ao público”, contou Jorge Ronald.