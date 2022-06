A guarnição do Proeis e os PMs da Patamo patrulhavam a localidade quando tiveram a atenção voltada para um grupo de indivíduos que fugiram ao ver os policiais - Divulgação

Publicado 03/06/2022 09:00

Rio das Ostras - O combate à criminalidade e ao tráfico de drogas não para. Policiais em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança- Proeis de Rio das Ostras, juntamente com policiais do Patrulhamento Tático Móvel- Patamo, da 3ª Companhia, apreenderam nesta terça-feira, 31, na localidade do Âncora, 562 pinos de cocaína, uma pistola, uma granada, R$ 60 reais e também prenderam três pessoas por tráfico de drogas.

A guarnição do Proeis e os PMs da Patamo patrulhavam a localidade quando tiveram a atenção voltada para um grupo de indivíduos que fugiram ao ver os policiais. Os agentes realizaram o cerco tático e tiveram êxito em capturar os envolvidos e todo o material encontrado, que foi encaminhado para à 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, para que as providências necessárias fossem tomadas.

“O Proeis é um Programa que veio para somar forças no combate à criminalidade em nosso Município. A dedicação dos policiais tem mostrado os resultados positivos que temos conquistado no Município”, destacou o coordenador do Proeis, Cosme Moreira.