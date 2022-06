Candidatos tiveram a chance de falar diretamente com as empresas - Divulgação/Celso Ávila

Publicado 06/06/2022 11:53 | Atualizado 06/06/2022 11:55

Rio das Ostras - O 1º Feirão de Empregos Onshore e Offsore do Banco de Empregos de Rio das Ostras, promovido neste sábado, dia 4, no Centro de Cidadania, no Âncora, foi um sucesso. Ao todo, foram realizados cerca de 1.500 atendimentos.

O Feirão de Empregos foi uma iniciativa da Prefeitura de Rio das Ostras, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, para garantir mais postos de trabalho à população da Cidade.

O técnico de manutenção Saulo da Silva Santos, de 33 anos, participou do Feirão e destacou o fato de diversas empresas da região estarem presentes na ação. “Aqui podemos conhecer bem melhor várias empresas e somos encaminhados para as vagas abertas. O retorno é melhor”, ressalta.

“O Feirão de Empregos foi positivo para Rio das Ostras. Conseguimos atingir o objetivo, que era fazer com que os candidatos tivessem a chance de falar diretamente com as empresas. Vejo uma vaga de emprego como comida na mesa de uma família. Estamos programando um próximo Feirão, em um local coberto, maior, e com mais estrutura, sempre pensando no munícipe com respeito. Já temos muitas empresas interessadas. Muitas pessoas saíram com testes marcados nas empresas e em nenhum momento tivemos tumulto", explica o coordenador do Banco de Empregos, Erick Brandão.

PARTICIPANTES - Participaram deste Feirão, grandes empresas da Baixada Litorânea, como Sinal, TechOcean Offshore, RIP Serviços Industriais, Sodexo, Infortec Brasil, West Group, Evolk, CTSeg, Ideal Work, Talismã, Trilhar RH e Cultura – Centro de Ensinos.

Durante o evento, foram programadas simulações de escalada e demonstração de equipamentos de proteção individual (EPI”s).