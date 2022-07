O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso a esse tipo de serviço para clientes que não têm disponibilidade de comparecer às lojas nos dias de semana - Divulgação

Publicado 01/07/2022 10:33 | Atualizado 01/07/2022 10:34

Rio das Ostras - A Enel Distribuição Rio vai realizar nos próximos sábados (2 e 9/7) feirões de troca de titularidade nos municípios de Rio das Ostras, Niterói, São Gonçalo e Campos dos Goytacazes. O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso a esse tipo de serviço para clientes que não têm disponibilidade de comparecer às lojas nos dias de semana.

“A escolha desses municípios para essa ação é devido à alta demanda de clientes, principalmente pelo serviço de troca de titularidade, que hoje representa 41% das solicitações atendidas pela distribuidora nessas cidades”, explica Luis Paulo Guimarães Bastos, responsável por B2C na Enel Distribuição Rio.

Importante reforçar que, nestas ações, não será necessário agendamento prévio, apenas comparecer a uma das lojas de atendimento dessas quatro cidades, munidos dos seguintes documentos:

• Pessoa física: CPF, RG ou documento oficial com foto, RNE (apenas para estrangeiros), RANI (apenas para indígenas), NIS ou NB (apenas para clientes Baixa Renda);

• Representante legal: Procuração pública ou particular e cópia dos documentos do procurador. Quando se tratar de procuração particular é obrigatório o reconhecimento de firma;

• Pessoa Jurídica: Contrato Social ou último aditivo, CNPJ, CPF, RG. No caso de condomínio: ata de nomeação do síndico;

• Representante legal nomeado pela empresa: Os dados de cadastro (nome, CPF e RG) deverão ser do empresário ou de um dos sócios e não do representante legal;

• Documento do imóvel (somente se houver alguma conta vencida ou a vencer na unidade consumidora).

Mais informações sobre o processo de troca de titularidade estão disponíveis em https://www.enel.com.br/pt/servico/troca-de-titularidade.html

Canais digitais

A companhia também disponibiliza os canais digitais para atendimento. Todos os serviços estão disponíveis em seus canais: site da distribuidora (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOs e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).