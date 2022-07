O corpo de Zaluando foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e a ocorrência registrada na 128ª DP - Divulgação

Publicado 11/07/2022 14:03

Rio das Ostras - Um vigia de um posto de combustíveis de Rio das Ostras morreu ao cair de um caminhão tanque na madrugada desta quinta-feira (7).



Segundo a PM, o motorista do caminhão disse que a vítima, identificada como Zaluando Nobre Pereira, de 24 anos, subiu no veículo para medir a quantidade de combustível e, aparentemente, passou mal. O motorista tentou subir no caminhão para ver o que estava acontecendo, mas, nesse momento, o rapaz caiu e bateu com a cabeça no chão. Ele morreu na hora.



