As obras do LAB Cidades Criativas em Rio das Ostras foram finalizadas em torno de um mês - Divulgação

Publicado 25/07/2022 12:00 | Atualizado 25/07/2022 12:02

Rio das Ostras - Sexta-feira é dia de inauguração em Rocha Leão. No dia 29, a Praça do Trem, localizada em Rocha Leão, em Rio das Ostras, terá sua obra de regeneração finalizada, com a inauguração prevista para 14h. Esta foi a segunda praça do Estado do Rio de Janeiro a ser contemplada pelo programa LAB Cidades Criativas, que por meio do patrocínio da Enel Distribuição Rio e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, promove ações de intervenção urbana e ocupação cultural, visando transformar a dinâmica social em praças de municípios fluminenses. Presente durante toda a intervenção, a Fundação Rio das Ostras de Cultura forneceu a estrutura necessária para o trabalho dos artistas.

As obras do LAB Cidades Criativas em Rio das Ostras foram finalizadas em torno de um mês. Três artistas locais, selecionados pelo Rua Walls, correalizador do programa, participaram da concepção artística da praça. São eles: Carol Meleiro - que pintou a quadra poliesportiva do local -, além de Rodrigo Pontes e Gabi Muiteza, que desenvolveram murais. O de Rodrigo, em especial, retrata personalidades de Rocha Leão, como Laci Sarzedas e Guilherme Nogueira, moradores ilustres da localidade.

"Conheci e convivi com essas duas figuras. Partiu de mim a ideia de homenageá-los", disse o artista riostrense. "Eles têm uma ligação muito grande com a história da cidade e do distrito. A minha intenção com este painel é aguçar a curiosidade dos moradores e das pessoas que frequentam o local. Pois, contando a história dessas figuras, a gente também conta a história de Rocha Leão", falou Rodrigo.

LEGADO DE PRESERVAÇÃO

O espaço também recebeu mobiliário acessível, artístico e temático que remetem ao universo ferroviário, criado pelo multiartista Narcelio Grud. Outros destaques da regeneração da praça são o circuito infantil e o circuito para práticas esportivas, com pinturas personalizadas no chão do espaço.

Além da restauração da Praça do Trem, o LAB Cidades Criativas realizou intervenções formativas, como uma oficina de grafite. Ministrada pelo artista contemporâneo e produtor cultural Leandro Ice, a oficina teve como público alvo estudantes que estavam de férias na cidade. Todas essas ações convergem com o programa Colorindo com Energia, que vai entregar uma pintura artística do muro da subestação da Enel em Rocha Leão e também uma programação com oficinas de desenho nas escolas do município.

Após impactar positivamente a Praça do Trem e deixar um legado de preservação e memória em Rio das Ostras, o programa LAB Cidades Criativas segue para seu terceiro destino, o município de Rio Bonito. Na sequência, a iniciativa passará por São João da Barra, Rio de Janeiro e Casimiro de Abreu.

O LAB Cidades Criativas é uma realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR e correalização do Rua Walls, com patrocínio da Enel e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, produção executiva da Cinco Elementos Produções, consultoria executiva da Marco Zero e apoio institucional das prefeituras de São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Rio Bonito.

