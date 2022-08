Ao participar do portal 'Experimente Rio das Ostras' os empresários ganham mais visibilidade, podendo divulgar seu empreendimento com fotos, endereço, telefone, especialidade do serviço, redes sociais, entre outros dados que facilitam a escolha do turista na hora de escolher - Divulgação

Publicado 02/08/2022 15:14 | Atualizado 02/08/2022 15:16

Rio das Ostras - O projeto “Experimente”, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, vem atraindo a atenção de milhares de visitantes, que escolhem Rio das Ostras como destino de viagem. Com o objetivo de ampliar a oferta de produtos turísticos, a Prefeitura está convidando os empresários inscritos no Cadastur a inserir as empresas no site www.experimenteriodasostras.rj.gov.br

Ao participar do portal, os empresários ganham mais visibilidade, podendo divulgar seu empreendimento com fotos, endereço, telefone, especialidade do serviço, redes sociais, entre outros dados que facilitam a escolha do turista na hora de escolher.

“Além disso, o site Experimente Rio das Ostras é a base de dados da Secretaria de Turismo para desenvolver outras ferramentas de comunicação, como aplicativos, por exemplo, que divulgam as empresas do setor turístico, durante os maiores eventos do Município”, disse Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Os interessados em participar podem contatar o Departamento de Turismo pelo e-mail: experimenteriodasostras2021@gmail.com@gmail.com ou telefone 2771-6425. A equipe técnica irá visitar alguns empreendimentos para conhecer os locais e esclarecer dúvidas.

EXPERIMENTE – No site Experimente, moradores e turistas encontram as possibilidades de “onde comer” e “onde ficar” como opções de serviços. Também é possível conhecer quais os pontos turísticos e como chegar até eles; o que fazer; cicloturismo; os principais eventos; artesanatos, entre outros.

O canal do YouTube tem movimentado o site com a transmissão ao vivo dos grandes eventos, que podem ser revistas a qualquer momento, pois as gravações estão salvas. Ainda este ano, o Experimente ganhará um perfil no Instagram para que o acesso seja mais rápido e dinâmico.

A Secretaria de Turismo desenvolve uma ação de divulgação por meio de uma rede de transmissão pelo WhatsApp, que divulga a programação dos eventos e os projetos da Secretaria.