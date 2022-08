Gaby Ferro animou o público presente com eu talento - Divulgação/Bruno Pirozi

Rio das Ostras - Toda quarta-feira é dia de prestigiar os candidatos do Festival dos Novos Talentos de Rio das Ostras, que acontece no Pátio Costazul, na avenida Governador Roberto Silveira. Rock, pop, sertanejo, MPB e internacionais estão no repertório dos participantes, que interagem com o público. Os jurados ficam atentos à afinação, performances e presença de palco. Os cantores são acompanhados de uma banda com grandes músicos do Município.

“Este Festival surgiu há 20 anos e muitos cantores tiveram sua carreira impulsionada pelo evento. Quando eu ouço cada voz destes talentosos artistas é que percebo que não posso parar”, disse Mariza Gomes, produtora do Festival.



"Hoje farei um show de uma música, mas que será todo especial para vocês. Cantem comigo", disse a candidata Loyane, que cantou "Será que foi saudade". "Este Festival surgiu há 20 anos e muitos cantores tiveram sua carreira impulsionada pelo evento. Quando eu ouço cada voz destes talentosos artistas é que percebo que não posso parar", disse Mariza Gomes, produtora do Festival.

