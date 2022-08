Com o cenário do mar de Costazul, o Galleria Gastrobar utiliza o pescado marinho para receitas que já são sucesso nas mãos das chefs e amigas de faculdade Penhamara Araújo e Silvia Stanzanni - Divulgação/Bruno Pirozi

Publicado 30/08/2022 08:00

Rio das Ostras - Se Rio das Ostras mantém o maior Festival de Jazz e Blues do Brasil é porque um projeto embrião surgiu no município no início dos anos 80 quando uma moradora do Município viajava todos os anos para Nova York em busca das novas tendências cinematográficas. À época, o jazz embalava as principais trilhas sonoras das telonas e o coração de Maria da Penha e Maria de Lourdes Araújo, proprietárias do, então, “Surf Bar” , em Rio das Ostras. Com idas e vindas, o espaço foi ganhando um acervo de quadros de artistas do cinema norte-americano – ainda em preto e branco – como, por exemplo Marylin Monroe, Olivia Newton-John e Gérard Depardieu.

Em setembro, o local reabre suas portas com o nome Galleria Gastrobar, desta vez, reforçando a vocação do Município nas receitas com frutos do mar, unindo as tradições gastronômicas e musical tão forte na cidade. Para isso, manterá a “antiga” programação cultural única e exclusiva de jazz. O espaço fica localizado anexo ao Atlântico Hotel, na avenida Atlântica, 333, Recreio.

Com o cenário do mar de Costazul, o Galleria Gastrobar utiliza o pescado marinho para receitas que já são sucesso nas mãos das chefs e amigas de faculdade Penhamara Araújo e Silvia Stanzanni. Formadas em gastronomia pela Faculdade Novo Milênio, no Estado do Espírito Santo, manterão no cardápio a famosa “Pealla”, carro-chefe da casa, feita pelo chef Sergio Lima, que utiliza camarão, lula, polvo, peixe (cação), além das carnes de porco e frango. Outra receita certa será o “Nero di Sepia”, um Spaghetti negro por causa da tintura da lula servido ao molho de camarão.

No cardápio, além dos pratos com frutos do mar, serão servidos os de carne vermelha para ampliar as possibilidades da experiência gastronômica do Galleria Gastrobar, que também quer atrair os amantes da boa música e artes em geral.

“Nossa ideia é promover um espaço experimental onde nosso cliente se sinta parte de uma atmosfera artística refinada. Rio das Ostras carece de espaço assim, com um requinte feito por quem entende de detalhes. Vamos dar luz a um legado que surgiu há mais de 30 anos e atualizar com nova linguagem. Será um encontro dos amantes da arte e da boa culinária”, disse Penhamara Araújo.

“Nossa experiência aponta que Rio das Ostras é a cidade ideal para este modelo de restaurante, já que tradicionalmente mantém um bom festival de jazz e ainda tem o mar como emissor do pescado do nosso carro-chefe, a Paella. Estamos otimistas para receber nosso público da melhor maneira”, contou Silvia Stanzani.

Para mais informações, o interessado pode ligar ou enviar mensagem de aplicativo para (22) 99101-9828 ou pela página do Instagram @galleriaro.