O Atendimento do Procon pode ser feito presencialmente, pelo telefone (22) 2771-6581 e pelo e-mail faleprocon@gmail.com - Divulgação

O Atendimento do Procon pode ser feito presencialmente, pelo telefone (22) 2771-6581 e pelo e-mail faleprocon@gmail.comDivulgação

Publicado 29/08/2022 14:25

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras vem realizando diversas fiscalizações sobre as manobras anunciadas pela empresa Rio+Saneamento com a lavratura do boletim de vistoria dos serviços essenciais nas localidades, conforme cronograma anunciado pela empresa.

De acordo com o órgão, até o dia 26 de agosto, já foram efetuados 100 registros de atendimentos à população. Serão cobradas medidas para que o abastecimento seja regularizado o mais breve possível no Município.

É muito importante que os consumidores efetuem registros de reclamação junto a empresa, com anotação dos protocolos e ordens de serviço sobre a falta de abastecimento regular de água.

ORIENTAÇÃO - O Procon de Rio das Ostras também recebeu informações de que a empresa estaria se recusando a abrir protocolos, dependendo do horário ou do dia de manobra.

Caso isso aconteça, os moradores que se sintam prejudicados devem entrar em contato com o Procon imediatamente, pois essa conduta é incompatível com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDL).

O Procon possui os seguintes canais de atendimento, na modalidade presencial, de 08h às 17h, por intermédio do telefone (22) 2771-6581 e pelo e-mail faleprocon@gmail.com . A empresa Rio+Saneamento também disponibilizou um canal exclusivo de atendimento, via e-mail, para maior celeridade das tratativas das reclamações dos consumidores.

O Procon Rio das Ostras está sempre reforçando a necessidade e a urgência na entrega de água potável, ainda que seja por meio da modalidade de caminhão pipa até a regularização da distribuição por meio do encanamento, visando o cumprimento do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que dispõe que os serviços essenciais devem ser contínuos e eficientes.

“O Procon de Rio das Ostras não medirá esforços para que o direito do consumidor seja garantido plenamente. Cobraremos a regularização imediata do abastecimento de água. Caso isso não ocorra o mais breve possível, serão tomadas medidas administrativas, tais como abertura de processos e, consequentemente, a aplicação de multas sem prejuízo de encaminhamentos para agências reguladoras e para o Ministério Público para apuração das condutas dos responsáveis”, esclareceu o Coordenador Executivo do Procon de Rio das Ostras, Rafael Macabu.