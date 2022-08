Proeis trouxe mais policiais para Rio das Ostras - Divulgação

Publicado 29/08/2022 14:16 | Atualizado 29/08/2022 14:17

Rio das Ostras - Os resultados da implantação do Programa Estadual de Integração na Segurança- Proeis podem ser observados diariamente no combate ao crime pelas ruas do Município. Na última quarta-feira, 24, mais uma ocorrência foi registrada pelos policiais em serviço pelo Programa que apreenderam 19 trouxinhas de R$10, três de R$30 e duas de R$20 de maconha,16 pinos de cocaína, dois aparelhos celulares e R$1.058,00 em espécie, no Âncora.

Os agentes realizavam o patrulhamento na localidade quando dois indivíduos ao verem a viatura fugiram, mas os PMs conseguiram realizar a abordagem e em uma das mochilas foram encontradas drogas, além de celulares e dinheiro.

Todo material encontrado e os suspeitos foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, no Jardim Mariléa, para apreciação das autoridades policiais. Os acusados permaneceram apreendidos de acordo com a Lei 11343/06, artigos 33 e 35, que trata sobre tráfico de drogas.

TONELADAS DE TRILHOS DE LINHA FÉRREA APREENDIDAS – Policiais em serviço pelo Proeis Rio das Ostras apreenderam no sábado, dia 20, aproximadamente 25 toneladas de trilhos de linha férrea, na Estrada da Califórnia, em Cantagalo.

Os agentes foram verificar uma denúncia de furto de trilhos da linha férrea na localidade e ao chegar ao local, uma máquina retroescavadeira carregava o material para uma carreta. Os suspeitos foram abordados e o motorista alegou que estaria prestando apenas serviço de fretamento para uma empresa e apresentou uma nota fiscal que, ao ser verificada, foi constatada a falsificação.

Um homem apareceu e disse que era o responsável por contratar todos os envolvidos e, disse ainda que havia se apossado do material para venda. Os policiais deram voz de prisão a todos e os mesmos foram conduzidos à Delegacia e realizado o devido registro.

A carreta e o material foram apreendidos e os envolvidos responderão ao inquérito policial.

O coordenador do Proeis Rio das Ostras, Cosme Moreira, falou sobre o comprometimento dos policiais em combater a criminalidade.

“As ações do Proeis seguirão acontecendo em todas as localidades do Município. O Programa veio para somar forças e combater qualquer tipo de crime na Cidade. Nossas constantes apreensões e ocorrências mostram que estamos no caminho certo”, contou Cosme.