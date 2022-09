Campanha Anti Polio começou no dia 8 de agosto e segue até 9 de setembro - Divulgação/Matheus Muller

Divulgação/Matheus Muller

Publicado 31/08/2022 23:40

Rio das Ostras - Desde o último dia 8 de agosto, Rio das Ostras está mobilizada para imunizar as crianças entre 1 ano e 5 anos incompletos contra a Poliomielite. A campanha segue em todas as unidades de saúde do Município, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até 16h.

“A vacinação protege a criança e ainda ajuda a manter os casos de paralisia infantil erradicados no nosso Município, no Estado e no Brasil. Nos Estados Unidos, um caso da doença surgiu depois de quase uma década sem registros de Polio naquele país. Isso só confirma o quanto é importante mantermos as crianças imunizadas”, explica Natália Lopes, chefe da Divisão de Imunização de Rio das Ostras.

Os pais e responsáveis ainda têm alguns dias para levar as crianças aos postos de saúde. A Campanha Nacional está prevista para terminar no dia 9 de setembro.

MULTIVACINAÇÃO - As equipes da Secretaria Municipal de Saúde também estão atualizando as doses em atraso das vacinas de rotina de crianças e adolescentes até 15 anos, nos postos de saúde.

UNIDADES DE VACINAÇÃO

· Unidade ESF Rocha Leão

· Unidade ESF Cantagalo

· Unidade ESF Mar do Norte

· Unidade ESF Clínica da Família - Âncora

· Unidade ESF Âncora

· Unidade ESF Claudio Ribeiro

· Unidade de Saúde Jardim Marileia

· Unidade ESF Dona Edmeia – Nova Esperança

· Unidade ESF Nova Cidade

· Unidade ESF Operário

· Unidade ESF Recanto

· Unidade ESF Cidade Praiana