Lipe Cardillo apresenta músicas autorais e releituras de clássicos do Pop Rock nacional e internacional - Divulgação

Lipe Cardillo apresenta músicas autorais e releituras de clássicos do Pop Rock nacional e internacionalDivulgação

Publicado 31/08/2022 23:43

Rio das Ostras - O palco do Teatro Popular de Rio das Ostras vai se transformar em uma “festa descontrolada” nesta quinta, dia 1, a partir das 20h, com o show “The Unriled Party”, do cantor e compositor Lipe Cardillo. O artista abre a programação de setembro do Soul da Casa, Projeto da Fundação de Cultura de valorização dos artistas da Região.

O show conta com um roteiro que estabelece uma expansão ao universo criado em um projeto autoral denominado Powerful Weird Kid. Além de canções autorais como os singles “Unruled Heart” e “Pastlife Dance”, Cardillo apresenta uma releitura de clássicos do Pop Rock nacional e internacional de artistas que inspiraram toda a sua trajetória, como David Bowie e The Smiths.

LIPE CARDILLO – O cantor e compositor Lipe Cardillo se destacou na cena Underground do pop rock com o lançamento do primeiro single, intitulado Unruled Heart, recebendo reviews de grandes mídias como Rolling Stone France, Rocknbold, Portal Famosos Brasil, Revistas 440Hz e Palco MP3.

Com influências que passam pelo pop, post-punk, pop punk, rap rock e indie pop rock, Cardillo gravou hits, além de Unruled Heart, como “Outdoor”, “Pastlife Dance”, entre tantas outras que renovam a cena do Rock’n’Roll atual. Com mais de mil canções escritas, Cardillo se apaixonou pelo rock ao crescer ouvindo os primeiros álbuns de Alanis Morissette, Pitty e Avril Lavigne, tendo influências, além destas artistas, de The Cure, David Bowie, Arctic Monkeys, The Killers, Queen, Lady Gaga, Franz Ferdinand e muitos outros.