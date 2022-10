É obrigatório que o presépio contenha imagens tradicionais, como os personagens que representem o Menino Jesus; a Virgem Maria; São José; os três Reis Magos; pastores; anjo e, no mínimo, dois animais - Divulgação

Publicado 05/10/2022 10:10 | Atualizado 05/10/2022 10:11

Rio das Ostras - Os interessados em participar do Concurso de Presépios da Fundação Rio das Ostras de Cultura, que chega a sua quarta edição, já podem consultar o edital, publicado na Edição 1495 do Jornal Oficial, de 30 de setembro. As inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro e podem ser feitas diretamente no site www.fundacaoriodasostrasdecultura.rj.gov.br

É importante frisar que serão aceitas apenas obras inéditas, realizadas a partir de qualquer técnica, estilo e matérias primas, desde que não seja perecível e que confeccionadas artesanalmente.

Os proponentes devem preencher o formulário com nome, e-mail, telefone de contato, documentos pessoais, comprovante de residência ou atuação cultural no Município de, no mínimo, um ano, especificações sobre o trabalho, em qual categoria vai concorrer e três fotos de ângulos diferentes.

É obrigatório que o presépio contenha imagens tradicionais, como os personagens que representem o Menino Jesus; a Virgem Maria; São José; os três Reis Magos; pastores; anjo e, no mínimo, dois animais.

Este ano estarão disponíveis três categorias para disputa, que vão variar conforme o tamanho do trabalho. Na Categoria I, os presépios devem ser em formato 3D, com tamanho mínimo de 10cm x 10cm; na Categoria II, o tamanho mínimo é de 42cm x 30cm e no formato 2D.

Já na Categoria III, o formato deve ser em 3D nas dimensões básicas: área de 3m x 3m, altura das personagens em pé 1m50cm. Os personagens de animais, anjos e aqueles em posição que não seja em pé deverão respeitar a proporcionalidade em relação às demais.

FASES - O Concurso é dividido em duas fases, sendo uma de habilitação e outra de classificação. Serão habilitados até dez presépios das categorias I e II e até oito da categoria III. Ao todo, serão distribuídos R$ 20 mil em prêmios, divididos na três categorias, conforme especificado no Edital.

Os aprovados no concurso autorizam, com o ato da inscrição, a Fundação Rio das Ostras de Cultura a divulgar e utilizar as imagens dos presépios participantes em produtos promocionais, objetos e em mídia impressa ou digital, nos vários meios de comunicação disponíveis.

Quaisquer esclarecimentos aos interessados e orientações técnicas serão prestados pelos funcionários da Casa de Cultura no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.