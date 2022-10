A peça Decameron se passa na Itália de 1340 e é baseada em duas novelas do romance do escritor Giovanni Bocaccio - Divulgação

A peça Decameron se passa na Itália de 1340 e é baseada em duas novelas do romance do escritor Giovanni BocaccioDivulgação

Publicado 05/10/2022 11:24 | Atualizado 05/10/2022 11:34

Rio das Ostras - A programação do Teatro Popular de Rio das Ostras vai agradar a todos os públicos neste final de semana, com a apresentação de “Pluft – O Fantasminha”, no sábado, dia 8, a partir das 17h; e “Decameron – A Comédia do Sexo”, no domingo, dia 9, a partir das 19h.



PLUFT, O FANTASMINHA – No sábado (8), às 17h, a criançada vai poder se divertir com a história do fantasminha que tem medo das pessoas. “Pluft, o Fantasminha” é uma peça teatral infantil escrita pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado, em 1955, que conta a história do rapto da menina Maribel pelo malvado pirata Perna-de-Pau. Escondida no sótão de uma velha casa, ela conhece uma família de fantasmas e faz amizade com Pluft, um fantasminha que tem medo de gente.

"Pluft, o Fantasminha" é uma peça teatral infantil escrita pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado, em 1955 Divulgação



A peça foi encenada pela primeira vez no Teatro "O Tablado", no Rio de Janeiro, em setembro de 1955, com direção da própria autora, pela qual recebeu oPrêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

A peça foi encenada pela primeira vez no Teatro "O Tablado", no Rio de Janeiro, em setembro de 1955, com direção da própria autora, pela qual recebeu oPrêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

A classificação é livre. Os ingressos estão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia e antecipado).



DECAMERON – A COMÉDIA DO SEXO - No domingo, dia 9 às 19h, o público vai poder dar boas gargalhadas com a história de um grupo de ciganos que vai de vila em vila, fugindo da peste negra e divertindo o público com histórias de amor e sexo. A peça Decameron se passa na Itália de 1340 e é baseada em duas novelas do romance do escritor Giovanni Bocaccio.



A trupe de atores apresenta a história de forma leve, bem-humorada e recheada de paixões nada comuns e comportamentos humanos onde os “desejos da carne”, infidelidade e trapaças sexuais são bem abordados.

A classificação é 16 anos. Os ingressos estão R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).