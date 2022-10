Além de representantes do poder público local, advogada Mariângela de Castro também foi reconhecida pelas contribuições à frente da Comissão de Diversidade e Igualdade Racial da OAB - Divulgação/Magno Lopes

Além de representantes do poder público local, advogada Mariângela de Castro também foi reconhecida pelas contribuições à frente da Comissão de Diversidade e Igualdade Racial da OABDivulgação/Magno Lopes

Publicado 18/10/2022 10:41 | Atualizado 18/10/2022 10:41

Rio das Ostras - Desde segunda-feira, dia 17, até o domingo, dia 23, Rio das Ostras receberá a Semana do Orgulho LGBTQIA+. Com atividades gratuitas, será uma semana inteira de debates sobre direitos, conscientização, homenagens e a tradicional Parada do Orgulho. Nesta segunda-feira, a advogada Mariângela de Castro, que contribuiu com a execução dos trabalhos da Comissão de Diversidade e Igualdade Racial, foi uma das homenageadas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Rio das Ostras. A ação foi realizada em parceria com a ONG Cores da Vida e reconheceu a atuação de profissionais e órgãos que colaboram para a luta por direitos e a quebra do preconceito.

No último triênio, enquanto esteve à frente da Comissão, Mariângela de Castro ampliou o debate sobre direitos deste público-alvo com a realização do 1º Seminário para as Questões LGBTQIA+. “Trabalhamos para que as pessoas que, muitas vezes não atingem seus direitos de forma plena por puro preconceito, não sejam revitimizadas quando chegam pedindo ajuda nos locais onde deveriam encontrar somente apoio. Há muito a ser feito e a educação é uma destas frentes importantíssimas de trabalho”, diz a advogada, ao lembrar ainda de ações em parceria com o Executivo local e ONGs.

Para o atual presidente da Comissão de Diversidade e Igualdade Racial, Wilysson Barboza, a moção é um instrumento que busca atestar a relevância do trabalho de cada um dos escolhidos. “É uma forma de validar e incentivar que esta pessoa continue nesta luta conosco”, completa ele que também é advogado do Centro de Cidadania LGBTQIA+ da Baixada Litorânea I e II.

Para este triênio, a CEO da De Castro Advocacia volta a fazer parte da Comissão de Diversidade e Igualdade Racial. A posse foi ontem juntamente com a entrega da Moção de Aplauso.

PROGRAMAÇÃO – De acordo com o perfil oficial da Fundação Rio das Ostras de Cultura, nesta terça-feira, dia 18, a Semana segue com a capacitação de servidores públicos, na sede da FROC. De quarta-feira, dia 19, até sexta-feira, dia 21, acontecerão rodas de conversas com os respectivos temas: “Nossas Famílias - a importância do acolhimento” (na Casa de Cultura Bento Costa Júnior); “Vivências PositHIVas, humanizando corpos”, no Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro (ONDA); e “Interseccionalidade Travesti e Transexual, na Fundação Rio das Ostras de Cultura. No domingo, a partir das 13 horas, haverá a 14ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, no camping de Costazul.