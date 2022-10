As guarnições se direcionaram, juntamente com as vítimas, para a 128ª Delegacia de Polícia para o registro das ocorrências - Divulgação

Rio das Ostras - Policiais em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança- Proeis de Rio das Ostras recuperaram nesta quarta-feira, 26 de outubro, um veículo Fox que havia sido roubado na localidade do Âncora.

Os agentes receberam as informações por meio da Guarda Civil Municipal, via rádio, e imediatamente o patrulhamento foi intensificado para localizar o carro. Durante a ronda, o automóvel foi avistado saindo de uma determinada rua e ao ver a aproximação da viatura, o motorista fugiu em direção ao Âncora.

Para despistar os PMs, o suspeito abandonou o veículo na localidade e roubou outro. Os agentes fizeram contato com a segunda vítima, que passou as descrições do carro e a ronda foi reforçada.

As guarnições se direcionaram, juntamente com as vítimas, para a 128ª Delegacia de Polícia para o registro das ocorrências. O primeiro veículo recuperado pelos policiais do Proeis foi devolvido à vítima.

“Apesar de não conseguir encontrar o autor do crime, conseguimos devolver um dos veículos roubados. O trabalho do Proeis é feito com seriedade e dedicação e continuaremos atuando diariamente para combater todos os tipos de ocorrência na Cidade. A segurança dos cidadãos de nosso Município é prioridade”, destacou o coordenador do Proeis Rio das Ostras, Cosme Moreira.