Thais Lisbôa vai apresentar um show valorizando clássicos e a nova geração - Divulgação

Thais Lisbôa vai apresentar um show valorizando clássicos e a nova geraçãoDivulgação

Publicado 26/10/2022 12:07 | Atualizado 26/10/2022 12:10

Rio das Ostras - O Soul da Casa, projeto desenvolvido pela Fundação Rio das Ostras de Cultura de valorização dos artistas da região, encerra a programação de outubro nesta quinta, dia 27, no Teatro Municipal Joel Barcelos, com a apresentação da cantora Thais Lisbôa, a partir das 20h.



Depois de passar por vários palcos da região, Thais vai apresentar um repertório voltado para a Música Popular Brasileira (MPB), Thais com um trabalho dedicado à brasilidade, com canções de nomes da nova geração, sem esquecer os clássicos consagrados da nossa música.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia e antecipado). Podem ser comprados via Pix com o CNPJ 35.814.823/0001-35. Em seguida, enviar o comprovante para o número (22) 99779-2132 com o nome completo. Para quem optar por essa forma de compra, os ingressos ficarão disponíveis para retirada na bilheteria do Teatro Popular, meia hora antes do início do show. Mais informações também pelo número (22) 99779-2132, falar com Micha Devellard.