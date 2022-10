Celulares recuperados e simulacro usado no crime foram apresentados na Delegacia - Divulgação

Publicado 21/10/2022 15:57 | Atualizado 21/10/2022 16:04

Rio das Ostras - Em Rio das Ostras o combate à criminalidade é diário. Os policiais em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) estão nas ruas 24 horas.



Na última sexta-feira, 14, na localidade do Âncora, os agentes auxiliaram policiais da 3ª Companhia, do 32º Batalhão de Polícia Militar, a efetuar um cerco tático para flagrar indivíduos realizando venda de drogas.



Na ocasião, foram apreendidas com o menor de idade trouxinhas de maconha e cocaína. Os menores e seus tutores foram encaminhados para à 128ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Caderno de anotações do tráfico de drogas encontrado no veículo abandonado por suspeitos Divulgação

Na quarta-feira, 19, a viatura do Proeis realizava o patrulhamento na localidade do Âncora. Os policiais se depararam com um veículo que ao avistarem a aproximação realizou uma manobra suspeita. Os homens abandonaram o carro e fugiram efetuando disparos contra os agentes.Dentro do veículo, foi encontrado um caderno com diversas anotações de prestação de contas do tráfico. Os policiais, após solicitarem apoio, realizaram buscas, mas não conseguiram encontrar os suspeitos.Os fatos foram apresentados à 128ª DP.Na última quinta-feira, dia 20 de outubro, policiais em serviço pelo Programa realizavam o patrulhamento pela orla da Praia do Bosque e foram avisados por populares sobre um assalto a mão armada no local.Os agentes então iniciaram as buscas e conseguiram capturar os dois homens com os dois celulares roubados. O simulacro usado no crime também foi encontrado.O fato foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia e os suspeitos ficaram presos.