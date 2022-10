Senhas para inscricões serão distribuídas dia 25 de outubro a partir de 9h - Divulgação/Celso Ávila

Senhas para inscricões serão distribuídas dia 25 de outubro a partir de 9hDivulgação/Celso Ávila

Publicado 20/10/2022 14:01

Rio das Ostras - Na próxima terça-feira, 25 de outubro, acontecem as inscrições para atendimento odontológico gratuito pelo Projeto OdontoSesc, em Rio das Ostras. As senhas serão distribuídas somente no dia 25, a partir das 9h, na Unidade Móvel, instalada na Praça Prefeito Claudio Ribeiro, na Extensão do Bosque.

A parceria entre o Sesc RJ e a Prefeitura de Rio das Ostras contribui para ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico, além de promover a Saúde Bucal por meio de atividades educativas. A Unidade fica no Município até dezembro.

ATENDIMENTOS - Serão oferecidas 320 vagas para tratamento odontológico. As 160 primeiras senhas serão para agendamento imediato e as 160 restantes para fila de espera, sendo chamadas tão logo ocorram as primeiras altas clínicas.

As senhas serão distribuídas por ordem de chegada (1 por pessoa), e o tratamento contempla qualquer pessoa a partir de 5 anos.

DOCUMENTOS - Para se inscrever, o interessado deve estar portando RG e CPF. Em caso de menores, além dos documentos do responsável legal, é necessário um documento da criança ou adolescente.

TRATAMENTOS - A Unidade Móvel oferece tratamentos odontológicos de Atenção Básica, como restaurações, extrações simples, raspagens, limpeza e radiografias, além de atividades educativas e de promoção em saúde.

HORÁRIOS - Os dias e horários de funcionamento da Unidade OdontoSesc são:

Segundas-feiras, das 11h às 14h30 e de 15h30 às 20h

Terças e quartas-feiras, das 8h às 12h e de 13h às 18h30

Quintas-feiras, das 8h às 12h e de 13h às 18h

Sexta-feira, das 8h às 12h