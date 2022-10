Os novos Cursos Livres são "Hai-kai / Haiga", "Modelagem em Papel Machê, Papietagem e Reaproveitamento de Materiais" e "Vida em Movimento" - Divulgação

Publicado 18/10/2022 10:53 | Atualizado 18/10/2022 10:55

Rio das Ostras - Quem gosta de aprender uma nova atividade ou um hobby ligado à arte, pode procurar a Casa de Cultura Bento Costa Júnior. A unidade cultural da Fundação Rio das Ostras de Cultura está com inscrições abertas para dois novos Cursos Livres: “Hai-kai / Haiga” e “Modelagem em Papel Machê, Papietagem e Reaproveitamento de Materiais” e “Vida em Movimento”.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (22) 2764-1768 ou comparecer direto na unidade, que fica na rua Bento Costa Jr, 70, no Centro (em frente à Concha Acústica, na Praça São Pedro) para garantir a sua inscrição. A mensalidade dos cursos está no valor de R$ 85.

Cursos – O curso de Haikai / Haiga será ministrado por Gerson Dudus e Ignácio Zamudio. As aulas serão às segundas-feiras, com duas horas de duração, das 9h30 às 11h30. O Haikai é um gênero de poesia com forma fixa. Possui três versos: o primeiro e o terceiro são redondilhas menores — versos de cinco sílabas —, e o segundo, redondilha maior — verso de sete sílabas. Portanto, é uma poesia objetiva e sintética. Os alunos também vão aprender sobre Haiga, que é uma pintura geralmente executada em tinta monocromática em nanquim e aquarela. Seu estilo é simples e minimalista, de modo condizente com a forma poética que o acompanha.

Já o curso de “Modelagem em Papel Machê, Papietagem e Reaproveitamento de Materiais” será realizado às terças-feiras, no período da tarde, das 13h30 às 15h30, com o instrutor José Ignácio Zamudio Ordonez.

Este curso vai abranger uma abordagem teórica e prática sobre a modelagem em diversos materiais, com aulas sobre a História da Modelagem. Os alunos vão começar com máscaras africanas e pré-colombianas, passando pelas utilizadas no Teatro Grego e as venezianas até chegar à atualidade.

Esses dois cursos terão turmas com, no mínimo, três e no máximo 10 alunos. Serão aceitas inscrições de pessoas a partir de 12 anos.

Centro de Formação Artística – O Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro também conta com novo Curso Livre: “Vida em Movimento”. O objetivo desse curso é possibilitar a prática das Danças Urbanas e o conhecimento sobre a cultura Hip Hop de modo geral, realizando trabalhos de dança produzidos de forma coletiva e individual, fomentando o surgimento de novas produções artísticas, bem como incentivando o fortalecimento de vínculos.

Esse curso será ministrado pelo professor Luís Henrique da Silva. nos períodos da manhã e da tarde, com aulas de 90 minutos de duração. Às quartas e sextas, das 10h às 11h30; e as segundas e quartas, das 16h às 17h30.