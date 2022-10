O projeto acontece nas dependências do CIC de Nova Esperança e ofertará aulas de ginástica, funcional e dança - Divulgação/Allexandre Costa

Publicado 24/10/2022 16:37 | Atualizado 24/10/2022 16:37

Rio das Ostras - O projeto “Vida em Movimento” está com inscrições abertas para práticas de Funcional, Ginástica e Dança. As aulas acontecem no Centro Integrado de Convivência (CIC), em Nova Esperança. Interessados devem se inscrever, das 8h às 17h, pelo telefone (22) 99860-5565 até sexta, dia 28.

O Projeto Vida em Movimento tem por objetivo democratizar o acesso a atividades esportivas para jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que convivem com alguma vulnerabilidade social. Garante ao beneficiado o direito à cidadania e à inclusão social, contribuindo para a melhora da forma física e da saúde, apontando o esporte como direito social.

O projeto acontece nas dependências do CIC de Nova Esperança e ofertará aulas de ginástica, funcional e dança. O Vida em Movimento foi desenvolvido pelo Instituto Casa do Pai por meio de Emenda Parlamentar destinada a Rio das Ostras pelo Deputado Federal Luiz Lima, e conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras por meio da Secretaria de Assistência Social.