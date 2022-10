O Teatro Popular fica na Avenida Amazonas, s/n, no Centro - Divulgação

Publicado 21/10/2022 16:10 | Atualizado 21/10/2022 16:12

Rio das Ostras - A programação do Teatro Popular de Rio das Ostras para esta semana tem tudo para agradar ao público em geral. Na sexta e no sábado, dias 21 e 22, será apresentada, a partir das 20h, a peça “A Gota D´Água de Medeia”. Já no domingo, dia 23, artistas da região vão fazer parte do “Sarau Palco Azul”, a partir das 17h. O Teatro Popular fica na Avenida Amazonas, s/n, no Centro.A peça é montada a partir do estudo do texto trágico "Medéia" de Eurípedes e do texto teatral contemporâneo "A Gota D'água" de Paulo Pontes e Chico Buarque. Encenada por alunos do primeiro ano técnico do Curso de Teatro do Centro de Formação Artística, a história é feita a partir dos textos conhecidos, das inúmeras formas de violência que a mulher sofre nos dias de hoje, como o feminicídio, o machismo, a opressão masculina e as desigualdades sociais.A performance dos artistas é estruturada nos conceitos dos mitos da Antiguidade Grega, da ritualística dionisíaca, nos princípios de coro e corifeu, e nos conceitos da Tragédia Grega; Todos esses elementos em diálogo com fatos contemporâneos ligados à temática abordada.E para incrementar ainda mais as duas noites, artistas locais farão uma exposição com artesanato, acessórios, bijoux, beleza e moda, além de culinária inspirados na peça.Os ingressos estão por R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia e antecipado) no site: www.sympla.com.br/evento/a-gota-d-agua-de-medeia/1739700?share_id=0 . A classificação é de 14 anos.