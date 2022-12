Atendimento segue concentrado no Iate Clube - Divulgação/Celso Avila

Atendimento segue concentrado no Iate ClubeDivulgação/Celso Avila

Publicado 01/12/2022 08:00

Rio das Ostras - Na próxima semana, a vacinação contra Covid-19 acontece exclusivamente nos dias 3 e 4 de novembro, quinta e sexta-feira, em Rio das Ostras. A imunização segue concentrada no Polo do Iate Clube, no Centro, das 8h às 16h.

Não haverá atendimento de segunda, 31 de outubro (por conta da transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor) até a quarta, 2 de novembro (Feriado de Finados).

O Município continua oferecendo repescagem de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses para os públicos-alvo da campanha.

Por orientação do Ministério da Saúde, deve ser imunizada a população a partir de 3 anos de idade.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO COVID-19 – A PARTIR DE 12 ANOS

Dias 3 e 4 de novembro de 2022 – 8h às 16h – Polo do Iate Clube, Centro

Repescagem de 1ª, 2ª e 3ª dose para população geral a partir de 12 anos;

Repescagem de 4ª dose para população geral a partir de 18 anos.

DOCUMENTOS – Para receber a vacina é necessário apresentar certidão de nascimento ou identidade, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO COVID-19 – CRIANÇAS ENTRE 3 E 11 ANOS

Dias 3 e 4 de novembro – 8h às 16h – Polo do Iate Clube, Centro

1ª e 2ª dose – Crianças de 3 a 11 anos

DOCUMENTOS: Para a criança receber a vacina será necessário apresentar certidão de nascimento ou identidade, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência, além da caderneta de vacinação da criança.

Conforme orientação em Nota Técnica, os pais ou responsável legal devem estar presentes no ato da vacinação. Em caso de ausência destes, um adulto poderá acompanhar a criança portando a autorização de consentimento por escrito (modelo de declaração disponível nos Polos de Vacinação Pediátrica). Não será necessária receita médica para vacinar a criança.

REPESCAGEM:

1ª dose: Podem receber a 1ª dose todas as pessoas maiores de 3 anos ainda não vacinadas.

2ª dose: A segunda dose é destinada a pessoas maiores de 3 anos vacinadas apenas com 1 dose, após os seguintes intervalos:

Maiores de 12 anos vacinados com Pfizer há 21 dias, com Astrazeneca há 8 semanas, com CoronaVac há 28 dias e Janssen há 2 meses.

Crianças entre 3 a 11 anos vacinadas com Pfizer infantil há pelo menos 8 semanas e com CoronaVac há 28 dias.

3ª dose: Para pessoas maiores de 18 anos, vacinadas apenas com 2 doses, após os seguintes intervalos: vacinadas com Astrazeneca, CoronaVac ou Pfizer há pelo menos 4 meses, imunossuprimidas há 8 semanas e gestantes ou puérperas há 4 meses.

Adolescentes entre 12 a 17 anos, vacinados apenas com 2 doses, após os seguintes intervalos: imunossuprimidos há 8 semanas, gestantes ou puérperas há 4 meses e população em geral com intervalo mínimo de 4 meses.

4ª dose: Para pessoas maiores de 12 anos, com imunossupressão, vacinadas com 3 doses, após intervalo de 4 meses.

Pessoas maiores de 18 anos, vacinadas com 3 doses, após o seguinte intervalo de 4 meses.

Intervalos da Janssen: Pessoas vacinadas com Janssen 1º reforço: 2 meses após Dose Única; vacinadas com 2º reforço: 4 meses após 1º reforço; vacinadas com 3º reforço: 4 meses após 2º reforço; vacinadas com 4º reforço: 4 meses após 3º reforço para pessoas a partir de 40 anos.

IMUNOSSUPRIMIDOS:

Entende-se por pessoas com imunossupressão (imunocomprometidas):

I – Imunodeficiência primária grave.

II – Quimioterapia para câncer.

III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras.

IV – Pessoas vivendo com HIV/AIDS.

V – Uso de corticoides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias.

VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune.

VII – Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias.

VIII – Pacientes em hemodiálise.

IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.