Militares que fuzilaram carro de músico em Guadalupe prestam depoimento

Rio - Aouve, nesta segunda e terça-feira, os 12 militares do Exército envolvidos no ataque ao carro de, de 51 anos, no dia 7 de abril , em, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, o veículo em que estava o músico e a família foi atingido por mais de 80 tiros, disparados pelos militares . Ele morreu na hora.