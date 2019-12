Casal de turistas suíços atacado a tiros entrou na Cidade Alta por orientação do GPS

Miranda contou que ela e o marido seguiam pela Avenida Brasil para Paraty, na Costa Verde, por volta das 17h, onde passariam o Réveillon, quando seguiram a orientação do GPS para cortar caminho. Eles viram um carro entrar e seguiram, em direção à Cidade Alta. Eles avistaram um veículo vermelho com três homens, um deles armado. Assustado, Michele acelerou e foi o momento que teria sido atingido pelo tiro no tórax.

A bala não foi encontrada pela perícia no carro, que não também não tem marcas de tiro, o que pode indicar que as janelas do automóvel, alugado em uma locadora e com placa de Minas Gerais, estivessem abertas, mas foram encontradas marcas de sangue. O depoimento na 38ª DP foi acompanhado por um tradutor da Deat.

O casal estava hospedado em um hotel no Recreio desde o último dia 26. Ambos foram socorridos por policiais militares de uma UPP que passavam na região e os levaram para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A idosa foi atendida no hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde recebeu curativos nos ferimentos no braço esquerdo e recebeu alta, sendo encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina), onde prestou depoimento. Seu marido segue internado na unidade, em estado grave.

Procurado, o Consulado Geral da Suíça no Rio de Janeiro confirmou a cidadania suíça das vítimas e disse que está em contato com as autoridades brasileiras, prestando o necessário suporte às vítimas. "Devido à proteção de dados pessoais, não podem ser fornecidas outras informações", disse em nota.



Policiais do 16º BPM (Olaria) realizam na manhã desta segunda-feira uma operação na Cidade Alta para localizar os criminosos envolvidos no crime. Até o momento, a Polícia Militar ainda não divulgou balanço da ação na comunidade.