Polícia Civil faz operação para prender suspeito de ter atacado produtora do Porta dos Fundos

Rio - Policiais civis da 10ª DP (Botafogo) realizam uma operação, na manhã desta terça-feira, para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra um dos suspeitos de ter atacado a produtora do Porta dos Fundos. O crime aconteceu na véspera do Natal, na última terça-feira, quando quatro homens atiraram coquetéis molotov no condomínio, que fica no Humaitá, na Zona Sul do Rio.