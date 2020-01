Funcionários da Cedae prestam depoimento na Cidade da Polícia

Rio - Funcionários da Cedae prestam, nesta sexta-feira, depoimento à Polícia Civil sobre a investigação da qualidade da água da companhia. Eles estão na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio.

Estação de Tratamento do Guandu para continuar as investigações. Além do depoimento, ainda nesta sexta, agentes da DDSD vão voltar àpara continuar as investigações. A especializada apura um possível envolvimento criminoso de funcionários da Cedae ou de terceiros que possam ter contribuído para alterar a água distribuída no Rio.

"Ontem já colhemos algumas declarações e hoje, no decorrer do dia, continuaremos com as oitivas", disse a delegada Josy Lima.

CARVÃO ATIVADO

No total, a estação vai receber um silo, dois tanques, uma caixa dosadora e uma bomba. O maquinário será acoplado à linha de produção da Guandu para que a água seja filtrada com o carvão.

De acordo com a companhia, o equipamento será montado imediatamente para o carvão seja aplicado no início do tratamento da água a partir da próxima semana. O produto e o equipamento foram comprados na última sexta-feira.

geosmina (uma substância orgânica produzida por algas), que tem causado cheiro forte e turbidez na água distribuída no estado. O anúncio de que o carvão ativado iria ser adotado permanentemente no tratamento da água da Cedae foi feito na quinta-feira da semana passada. A medida será adotada para reter a(uma substância orgânica produzida por algas), que tem causado cheiro forte e turbidez na água distribuída no estado. A empresa tem reforçado que a geosmina não apresenta risco à saúde da população

A iniciativa da Cedae veio depois que consumidores de vários bairros da capital e da Baixada Fluminense reclamaram da cor turva e do cheiro forte da água que chega às torneiras.