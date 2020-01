Diretor de saneamento da Cedae é exonerado

Rio - O governador do estado, Wilson Witzel, determinou o afastamento do diretor de saneamento e grande operação da Cedae, Marcos Chimelli, nesta sexta-feira. A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do Globo, e confirmada pelo O DIA.

Segundo a companhia, após deliberação do Conselho de Administração da Cedae, em reunião realizada nesta sexta-feira, Carlos Braz foi eleito para responder interinamente pelo cargo de diretor de saneamento e grande operação em substituição do mandato de Chimelli.

Marcos Chimelli é o segundo da Cedae a ser afastado. Na terça-feira, o presidente da Cedae, Hélio Cabral, decidiu exonerar nesta terça-feira, o chefe da Estação de Tratamento de Água do Guandu, Júlio Cesar Antunes



A exoneração aconteceu momentos depois de o governador Wilson Witzel classificar como "inadmissíveis" os transtornos causados pela água da companhia.

Nesta manhã, o ex e o atual chefe da Estação de Tratamento do Guandu, Júlio Cesar Antunes e Pedro Ortolano, respectivamente, e o coordenador de Operação de Tratamento da Cedae, Wellis Rodrigo da Silva Costa, prestaram depoimento à Polícia Civil sobre a investigação da qualidade da água da companhia . Eles chegaram na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), na Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio,por volta as 10h.



Além do depoimento, ainda nesta sexta, agentes da DDSD voltaram à estação, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para continuar as investigações do caso no local. A especializada investiga um possível envolvimento criminoso de funcionários ou de terceiros que possam ter contribuído para alterar a água distribuída pela Cedae.