PM morre durante ação na Baixada

Rio - Um PM morreu baleado, neste domingo, durante uma ação do 21º BPM (São João de Meriti), na comunidade do Dick, que fica no município da Baixada Fluminense. O cabo Leandro Augusto Corrêa fazia parte da equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi surpreendida por bandidos armados na comunidade, quando o cabo foi baleado. O agente chegou a ser socorrido em um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

"O 21º BPM está de luto. Sentimos muito pela vida do cabo Corrêa e pela dor de seus familiares. Que Deus venha a consolar os corações", o batalhão postou, em seu perfil no Facebook.

TRÊS PMS MORTOS EM 2020

O assassinato do cabo Corrêa foi a terceira morte envolvendo um policial militar, neste ano no estado. Todos aconteceram em um intervalo de apenas uma semana.

cabo Leandro Jorge Cardoso Salomão, 31, e aconteceu na noite da última terça-feira. O primeiro caso foi do, 31, e aconteceu na noite da última terça-feira. O agente foi baleado durante uma tentativa de assalto no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio