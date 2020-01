PM é morto após reagir a assalto dentro do São Gonçalo Shopping

Rio - Um policial militar morreu, na noite desta quinta-feira, dentro do São Gonçalo Shopping, que fica no município da Região Metropolitana do estado. O sargento Max Freitas da Silva estava de folga quando, por volta das 21h, presenciou e reagiu a um assalto em uma loja do centro comercial, que fica no bairro Boa Vista.

De acordo com testemunhas, o sargento, que é lotado no Depósito Central de Armas e Munições do 4º Comando de Policia de Área (DCMUN/4º CPA) da PM, morreu no local após ser atingido por um tiro nas cotas por um dos dois assaltantes que estavam no local. Os bandidos ainda levaram a arma do agente e depois fugiram.

RECOMPENSA

No início da madrugada desta sexta, o Disque Denúncia divulgou que está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações que levem à prisão dos envolvidos na morte do sargento Freitas. O mesmo valor é oferecido no caso do cabo Leandro Jorge.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato através seguintes canais: WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; Facebook/(inbox): www.facebook.com/procuradosrj; Disque Denúncia (21) 2253-1177; ou ainda pelo aplicativo "Disque Denuncia RJ".