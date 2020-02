Distrito Industrial de Queimados tem nova vistoria sobre despejo irregular no Guandu

Rio - Agentes da Secretaria estadual do Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) voltaram ao Distrito Industrial de Queimados, nesta segunda-feira, para mais uma fiscalização nas indústrias da região. Eles querem identificar empresas que fazem o despejo irregular de esgoto na Bacia do Rio Guandu, na Baixada Fluminense.

De acordo com o Inea, na ação de hoje, uma equipe faz o sobrevoo na área para identificar empresas que estejam cometendo ilegalidades. Enquanto isso, técnicos e agentes fazem a vistoria por terra.