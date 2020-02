Temporal causa estragos e Rio segue em estágio de atenção

estágio de atenção desde às 15h20 desta segunda e há previsão de chuva de fraca a moderada para hoje. Rio - A chuva que caiu no Rio da tarde de ontem à madrugada desta terça-feira causou diversos alagamentos pela cidade. De bolsões d'água, queda de árvores e deslizamentos, houve mais de 90 ocorrências. O município está emdesde às 15h20 desta segunda e há previsão de chuva de fraca a moderada para hoje.

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Antes, a cidade estava em estágio de mobilização.

O tempo está instável no Rio por causa da passagem de uma frente fria, com a vinda de umidade do oceano para o continente. Para esta terça, a previsão é que o dia fique com o céu encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, podendo ser forte em curtos períodos de tempo.

Os ventos estarão moderados, ocasionalmente fortes, e as temperaturas irão variar entre a mínima de 19°C e a máxima de 28°C; veja previsão para os próximos dias:

. TERÇA-FEIRA: Mínima: 19ºC Máxima: 28ºC (chuva fraca a moderada)

. QUARTA-FEIRA: Mínima: 19º Máxima: 29ºC (chuva fraca a moderada)

. QUINTA-FEIRA: Mínima: 20ºC Máxima: 31ºC (chuva moderada a forte)

. SEXTA-FEIRA: Mínima: 19ºC Máxima: 32ºC (chuva fraca a moderada)

SÁBADO: Mínima: 20ºC Máxima: 34ºC (sem chuva) Bolsão d'água na Avenida Presidente Vargas, na altura da da Cidade Nova, sentido Rodoviária, no Centro - Divulgação / COR : Mínima:Máxima:(sem chuva)

De acordo com o sistema Alerta Rio, as áreas onde mais choveu desde ontem ficam na Zona Sul e no entorno do Maciço da Tijuca. A Rocinha foi o lugar com a maior concentração de água e teve a sirene de aviso de chuva forte acionada por causa acumulado de chuva em 24 horas ter passado de 120 mm.

A Sirene da Mangueira também foi acionada, porque houve acúmulo superior a 44,5 mm em uma hora; veja onde mais choveu e o acumulado nas últimas 24 horas (8h35):

ROCINHA: 133,6 mm



. ALTO DA BOA VISTA: 127,6 mm



. JARDIM BOTÂNICO: 120,6 mm



. ILHA DO GOVERNADOR: 104,2 mm



. BARRINHA: 105,6 mm



. COPACABANA: 100,2 mm Deslizamento de terra na Estrada das Furnas - Divulgação / COR : 133,6 mm: 127,6 mm: 120,6 mm: 104,2 mm: 105,6 mm: 100,2 mm

De acordo com o Centro de Operações (COR), desde o início da chuva, nesta segunda, até as 5h de hoje, foram registrados 88 bolsões d'água. Sete deles estavam com ocorrência em andamento às 8h:



. CENTRO: Avenida Presidente Vargas (pista lateral), altura do Cass, sentido rodoviária

. CAMPO GRANDE: Rua Campo Mourão, em Inhoaíba

. GUARATIBA: Estrada do Magarça, no Jardim Maravilha

. SANTA CRUZ: Curral Falso, altura da Avenida Cesário de Melo

. VILA ISABEL: Rua Alexandre Calaza, número 272

MUZEMA: Estrada da Barra da Tijuca Queda de estrutura na Avenida Francisco Bicalho - Divulgação / COR : Estrada da Barra da Tijuca

Durante o temporal, houve oito quedas de árvores e galhos. Três delas estavam com ocorrência em andamento às 8h:



. BARRA: Estrada da Barra da Tijuca, altura do n° 777, sentido Barrinha

. FREGUESIA: Estrada dos Três Rios ocupada, sentido Grajaú, próximo ao Hospital Cardoso Fontes

. ITANHANGÁ: Avenida São Josemaria Escrivá, altura do nº 560

Houve um deslizamento de terra na Estrada das Furnas, na altura da Estrada da Dona Castorina, que deixou uma faixa do trânsito ocupada.

Uma estrutura de ferro que fica abaixo da linha férrea da Avenida Francisco Bicalho, no sentido Cidade Nova, caiu e uma faixa teve que ser interditada para reparo.