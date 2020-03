Crivella é hostilizado por moradores ao visitar áreas afetadas pela chuva em Realengo

Rio - O prefeito Marcelo Crivella (PRB) foi hostilizado, na manhã desta segunda-feira, por moradores de Realengo, durante uma visita que fez no bairro Zona Oeste do Rio para ver os estragos que as chuvas causaram na região. Os moradores chegaram a jogar lama no prefeito por não concordarem com a presença dele na localidade, conhecida como Barata.

Assim que chegou à região, Crivella foi cercado pela imprensa. Por causa do episódio com os moradores, os seguranças do prefeito tentaram intimidar os moradores e os jornalistas presentes.



A visita do prefeito à região foi marcada em cima da hora. Em sua agenda oficial para esta manhã, estava programada a presença dele na coletiva de imprensa sobre o balanço do Carnaval, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.