Bombeiros buscam jovem que desapareceu durante temporal em Queimados

Rio - O Corpo de Bombeiros procura por Mateus Souza Oliveira, de 21 anos, levado pela enxurrada provocada pelo temporal que atingiu Queimados, na Baixada Fluminense, neste domingo. As equipes contam com mergulhadores e lanchas para localizar o desaparecido.

As buscas se concentram no bairro Dom Bosco, onde o jovem sumiu após ser levado pela água da enchente provocada pelo transbordamento do rio que corta a região.

Quatro mortes no estado após temporal

No Tanque, também em Jacarepaguá, uma casa desabou na Rua Almirante Melquíades de Souza, 319, matando um homem identificado como Flávio G. da Silva, 40 anos. Em Mesquita, um deslizamento de terra na Estrada Feliciano Sodré provocou o soterramento e a morte de Mizael P. Xavier, de 62 anos.

De acordo com a Defesa Civil, a quarta vítima teria morrido em Acari, na Zona Norte, após a tempestade. Ela teria sido levada por moradores para o Hospital Ronaldo Gazolla, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento das vítimas.

Morto em Acari ajudava mãe e filhas a buscar abrigo

Welington Ferreira Batista, de 44 anos, morto afogado na enchente que atingiu Acari, na Zona Norte do Rio, tentava salvar uma mãe com duas crianças dentro de uma casa quando pisou em um bueiro sem tampa e foi levado pela enxurrada , na manhã deste domingo. Moradores ainda o resgataram, mas o autônomo foi encontrado sem vida.

"Todos nós, ele principalmente, sempre nos mobilizamos para ajudar, um vizinho ajuda o outro, nessas horas não tem o seu, é nosso. A comunidade em peso está comovida, porque ele era muito conhecido na localidade, muito extrovertido, brincalhão. Isso que conforta a gente, estava ajudando outras pessoas", falou Adolfo Ferreira Batista, irmão da vítima.

'Vimos a morte de perto', diz sobrevivente de soterramento em Magé

Flávio conta que ele e a esposa ficaram cobertos da cintura para baixo nos escombros da residência do casal. Após ser levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Saracuruna), em Duque de Caxias, e ter recebido alta ainda ontem, ele vê como positivo o saldo de ter ficado com o braço direito quebrado e a mulher apenas com arranhões.

"Vimos a morte muito de perto", Flávio resume o que viu debaixo dos escombros do imóvel que fica na localidade conhecida como Parque Imperador, próximo ao Rio Roncador. "A lama cobriu a gente da cintura para baixo. Em cima das nossas cabeças ficaram as lajes, os escombros, os tijolos".